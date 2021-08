Diese Lehrer hinterlassen aufgrund ihrer unverwechselbaren Manier tiefe Spuren

Bad Mergentheim. Die Gewerbliche Schule verabschiedete sich im feierlichen Rahmen von Kolleginnen und Kollegen, welche nach ihrer Zeit an der Schule neue Wege beschreiten.

Es wurden Tatjana Kusnezova, Silvia Kaiser, Johannes Heer, Josef Gabel und Johannes Hügel mit großer Dankbarkeit und eigenen Würdigungen durch Schulleiter und Kollegen geehrt.

So führte Peter Wöhrle aus, dass Tatjana Kusnezova einmal ein russisches Sprichwort zum Besten gab, wonach die Mutter des Lernens die Wiederholung sei. Ihre Aufgabengebiete konzentrierten sich im Bewusstsein dieses Sprichwortes vor allem auf die Zweijährige zur Fachschulreife führenden Berufsfachschule und die Berufsschule. Wenngleich bereits zum Halbjahr der Ruhestand möglich gewesen wäre, konnte Kusnezova ihrer Aussage nach, die „Kinder doch nicht im Stich lassen“. Vielleicht drücke gerade dies ihre Haltung aus, führte Peter Wöhrle fort. Von allen ihren beruflichen Erfolgen, spürte man womöglich die stärksten Nachwehen aus der Zeit ihrer Lehrtätigkeit als Betreuerin für Aussiedlerkinder an der Grundschule Bad Mergentheim.

Mit Silvia Kaiser, ehemals Steindl, wechselt eine in allen Abteilungen und Schularten geschätzte Kollegin und Lehrerin an das Berufsschulzentrum in Crailsheim. Mit sieben Jahren Dienstzeit in der Seegartenstraße hinterlasse Kaiser einen bleibenden guten Eindruck, sowohl in pädagogischer wie auch kollegialer Hinsicht. Gerade in Klassen mit einem herausnehmend anspruchsvollen pädagogischen Wirkungsbedarf konnte sie überzeugen.

Unter Johannes Heer sah man Scharen von Schülern die Werkstattstufen erklimmen. Sie alle wurden von ihm in unverwechselbarer Manier an die Arbeit in einer echten Werkstatt der unterschiedlichen fachlichen Prägungen herangeführt und ausgebildet. Ob Berufsschulklassen oder das technische Gymnasium, Heer machte vielen seiner Schüler Lust auf Technik. Als Sicherheitsfachkraft trug er entschieden dazu bei, dass es in den vielen Jahren seines Wirkens im Werkstattbereich zu keinen nennenswerten Unfällen gekommen war.

„Stay hungry“

„Stay hungry. Stay foolish“ schallte es mindestens einmal pro Unterrichtsstunde durch die Klassenzimmer bei Josef Gabel. Wer Gabel besser kenne, wer einmal miterlebt habe, wie er mit Schülern umgeht, wie er sie im positiven Sinne in seinen Bann zog, der bekäme einen Eindruck von pädagogischer Stärke, Kraft und Jugend. Schulleiter Wöhrle würdigte Josef Gabel als einen Pädagogen, der durch und durch ein äußerst wertvoller Gesprächspartner und begnadeter Lehrer war. Von seinen Kollegen erfuhr Josef Gabel größte Wertschätzung in kleineren Ansprachen zu seinen Ehren und einem selbst gemachten Buch, welches von seinen Gefährten angefertigt wurde. Ein solches Charisma, wie es Gabel zeigte, wird auf die Kollegen, mit denen er arbeitete, eine fortdauernde inspirierende Wirkung haben, so sein Team zum Abschied.

Unter besonders widrigen Umständen absolvierte Johannes Hügel sein Referendariat an der Gewerblichen Schule. Man komme nicht umhin zu fragen, wie eine Ausbildung zum Lehrer zeitweise ohne Kontakt zu Schülern möglich sein würde. Aber wie sich die unterrichtliche Wirklichkeit der Schüler wandelte, so auch die eines Referendars, so dass die Ausbildungsinhalte nunmehr auch die Fernlehre betont umfassten.

Mit seinem freundlichen und aufgeschlossenen Wesen würde er immer wieder aufs Neue Menschen für sich gewinnen können, so Peter Wöhrle. gws

