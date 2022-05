Diebe stehlen Katalysatoren

Edelfingen. Diebe entwendeten vergangene Woche die Katalysatoren aus mehreren in Bad Edelfingen abgestellten Fahrzeugen. Zwischen Dienstag, gegen 19 Uhr, und Mittwoch, gegen 14 Uhr, begaben sich die Täter zu einem Autoservice in der Wilhelm-Frank-Straße und machten sich an den dort abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Insgesamt bauten die Unbekannten drei Katalysatoren aus den Pkw aus und entwendeten diese. Insgesamt entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Das Polizeirevier Bad Mergentheim bittet Zeugen der Tat, sich unter Telefon 07931/54990 zu melden.

