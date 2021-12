Diebe bringen Fahrzeug nicht weg

Kupferzell. Nachdem es Unbekannten in der Nacht auf Dienstag nicht gelang, einen Transporter vom Gelände eines Autohauses in Kupferzell zu stehlen, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zwischen 18.30 Uhr am Montag und 10 Uhr am Dienstag brachen der oder die Täter zunächst ein Rolltor zum Firmengelände in der Straße „Am Wasserturm“ auf. Anschließend versuchten die Täter, einen Mercedes Sprinter zu stehlen, schafften es aber wohl nicht, das Fahrzeug wegzufahren. Stattdessen bauten die Unbekannten den Tacho aus und machten sich damit aus dem Staub.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.