Dieb war in Bad Mergentheim unterwegs

Bad Mergentheim. Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht auf Donnerstag in der Stifterstraße in Bad Mergentheim Zugang zu mehreren Fahrzeugen und durchsuchte diese. Die verschlossenen Autos wurden laut Polizei zwischen 22 und 7.30 Uhr auf bislang nicht bekannte Weise geöffnet. Danach durchsuchte der Täter die Fahrzeuge und entwendete unter anderem Werkzeuge, Bargeld, elektronische Geräte und Fahrzeugpapiere. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/ 54990 melden.

