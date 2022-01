Die Zusammenkünfte werden genau beobachtet

Bad Mergentheim. „Die Stadt Bad Mergentheim akzeptiert die Entscheidung des Verwaltungsgerichts (VG) Stuttgart und wird keinen Versuch starten, ihre vom Gericht ausgesetzte Allgemeinverfügung gegen so genannte „Spaziergangs“-Versammlungen mit einer Beschwerde vor dem Verwaltungsgerichtshof wieder in Kraft zu setzen. Zumal die Verfügung ohnehin bis Ende Januar befristet war“, so die Stadt in einer Pressemitteilung vom Dienstag.

Vorausgegangen seien intensive Beratungen, die Oberbürgermeister Udo Glatthaar und Ordnungsamtsleiter Christian Völkel mit einem von der Stadt hinzugezogenen Fachanwalt, dem baden-württembergischen Städtetag, dem Landkreis sowie der örtlichen Polizei geführt haben. „Dieser gemeinsame Austausch war sehr wichtig, so dass wir jetzt klare Entscheidungen für das weitere Vorgehen haben“, sagt der OB.

Verschiedene Gründe sprechen aus Sicht der Stadt gegen eine Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof (VGH). Rein juristisch sei hier schon das regulär geplante Auslaufen der betroffenen Allgemeinverfügung zum 31. Januar hinderlich. Der VGH hätte im Zweifel über eine Verordnung zu entscheiden, die zum Zeitpunkt der Entscheidung wahrscheinlich ohnehin nicht mehr gültig wäre.

Die Stadt nehme ihre Allgemeinverfügung vom Dezember nun formal zurück, womit auch alle anhängigen Widersprüche gegen diese nichtig seien. Mit der Verfügung hatte die Stadt Bad Mergentheim die als „Spaziergänge“ deklarierten und nicht angemeldeten Versammlungen von Kritikerinnen und Kritikern der Corona-Maßnahmen untersagt. Begründet worden war dies unter anderem damit, dass bei den Terminen immer wieder Hygiene-Auflagen umgangen werden. Die Verfügung sollte unterstreichen, dass Demonstrationen zwar selbstverständlich möglich sind, aber ordnungsgemäß angemeldet werden und die Behörden-Vorgaben zur Umsetzung beachtet werden müssen.

Die Stadt bleibe bei ihrer Sichtweise, dass die so genannten „Spaziergänge“ einzig dem Zweck dienen, die bekannten und eingespielten Abläufe in der Ausübung des Versammlungsrechtes zu unterlaufen. „Wir werden deshalb diese Aktionen weiterhin beobachten. Die Rücknahme der Allgemeinverfügung legitimiert auch künftig nicht, Versammlungen oder gar politische Kundgebungen unangemeldet abzuhalten“, erklärt OB Udo Glatthaar.

Dass die Zahl der Teilnehmenden am vergangenen Sonntag bei rund 400 lag und damit noch einmal stark gestiegen war, führe die Deklaration als „Spaziergang“ von Privatpersonen augenscheinlich ad absurdum. „Je nachdem wie sich das weiter entwickelt, behalten wir uns eine präzisierte neue Allgemeinverfügung vor, mit der wir gegen nicht angemeldete Versammlungen vorgehen könnten“, so Glatthaar weiter. stv

