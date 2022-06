Die Trompete schweigt für immer

Bad Mergentheim. Nach langer schwerer Krankheit verstarb in der vergangenen Woche Stadtrat a.D. Roland Demel im Alter von 86 Jahren.

In Botenwald, einem knapp 4 000 Einwohner zählenden Dorf im früheren Sudetenland im Jahr 1935 geboren, fand Roland Demel mit seiner Familie Mitte der 1940er Jahre als Heimatvertriebene in Stuppach eine neue Bleibe. Hier beendete Roland Demel seine Schulausbildung und absolvierte in Bad Mergentheim eine Bauschlosserlehre. 1952 wechselte er zur Firma Patzner, 1963 trat eine Stelle in der „Stoffwechselklinik – heute „Klinik ob der Tauber“ an. Hier arbeitete er bis zum Renteneintritt 1997. Roland Demel war während seines gesamten Berufslebens ein allseits geschätzter Kollege, auch weil er sich für die Belange seiner Berufskollegen einsetzte.

Als SPD-Mitglied seit 1957, wurde er 1978 als Nachfolger von Dr. Feldzahn in die SPD-Fraktion des Gemeinderates gewählt. Dort und im Bauausschuss sowie anderen Ausschüssen vertrat er 26 Jahre lang die Interessen der Bad Mergentheimer Bürger und war Träger der Ehrenbürgermedaille der Stadt ad Mergentheim. Darüber hinaus war Demel zwölf Jahre lang als Schöffe beim Amtsgericht Bad Mergentheim eingesetzt.

Viele Freunde der Blasmusik kannten Roland Demel als aktives Mitglied der Stadtkapelle Bad Mergentheim, wo er 1953 mit dem Trompetenspiel begann. Obwohl sein musikalisches Hobby immer wieder schwierig mit seiner beruflichen Arbeit im Schichtdienst in Einklang zu bringen war, stellte sich Roland Demel dennoch ab 1978 dem Hornistenzug des Historischen Schützen-Corps zur Verfügung. Neben all diesen musikalischen Aufgaben engagierte sich Roland Demel zusammen mit seiner Frau Helga auch bei der Arbeiterwohlfahrt.

Roland Demel hinterlässt seine Frau Helga, zwei Kinder und Enkelkinder. Die Trauerfeier fand bereits im engsten Familienkreis auf dem Alten Friedhof statt. wm/bas