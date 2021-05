Sucht hat immer Konjunktur, mit oder ohne Corona. Weil die Pandemie aber die Beratung erschwert, bietet das Diakonische Werk für Erwachsene und Jugendliche jetzt auch Video- und Telefonberatung an.

Zwei erfahrene Beraterinnen stehen in der Dienststelle der Diakonie in Bad Mergentheim (Härterichstraße 18 am Bahnübergang) und auch bei den regelmäßigen Beratungsstunden in Weikersheim

