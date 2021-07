Die Reise geht weiter

Odenwald-Tauber. Unter der Überschrift „75 Jahre – FN on Tour“ unternehmen die Fränkischen Nachrichten anlässlich ihres 75. Geburtstags in diesem Jahr eine ganz besondere Rundreise durch ihr großes Verbreitungsgebiet.

Unterwegs werden die Autoren viele Städte und Gemeinden besuchen, besondere Menschen treffen und interessante Gespräche führen. Sie zeigen auf, was die Region zu bieten hat, und vermitteln dabei immer wieder ganz besondere Einblicke und Eindrücke. In dieser Woche ging es in die Kommune Assamstadt. Nächste Station wird ab Montag die Große Kreisstadt Bad Mergentheim sein. gf

Info: Bilder, Texte und alle Informationen rund um die Serie „75 Jahre – FN on Tour“ finden Sie unter www.fnweb.de im Internet.