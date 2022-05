Die neue Saison startet am Freitag, 6. Mai

Bad Mergentheim. Der TV Bad Mergentheim startet am Freitag, 6. Mai, in die neue Sportabzeichensaison. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Deutschordenstadion. Der Termin am Sonntag, 15. Mai, entfällt, da das Stadion belegt ist. Der Ersatztermin ist am Freitag, 20. Mai, um 18 Uhr.

Anfang April fand im Deutschordenstadion die Übergabe der Sportabzeichen von 2021 statt. Trotz der schwierigen Bedingungen durch Corona, konnte das Team um Renate und Martin Rosenitsch, 59 Sportabzeichen übergeben, auch dieses mal waren wieder Teilnehmer vom Verein Sprungbrett dabei. 28 Kinder und 31 Erwachsene freuten sich über ihre Auszeichnung. Familiensportabzeichen wurden an die Familien Pahl (drei Teilnehmer), Horn (vier), Lanig (drei), Rosenitsch (drei) und Vetter/Spiegler/Neumann (vier), übergeben. Kinder: Maya Bargaoanu, Marie Brand, Annalena Götz, Antonia Hertlein, Josefine A. Käßner, Emilia Riedlinger, Lina Schellmann, Emma Schick, Anny Wolpert, Kati Wolpert, Melissa Wolpert, Lilly Englert, Marie Hofmann, Amira Horn, Lisa Horn, Antonia Lanig, Rosalie Lanig, Linus Mittermayer, Paula Mittermayer, Jule Stauch, Carla Wolpert, Jana Neumann, Fabian Pahl, Julia Pahl, Luisa Rosenitsch, Luise Spiegler, Marie Spiegler. Erwachsene: Franziska Blau, Markus Brand, Rita Hofmann, Carolin Horn, Andreas Horn, Sandra Lanig, Horst Limbrunner, Edith Ehrmann, Martin Rosenitsch, Michaela Fischer, Sabina Fischer, Timo Fischer, Matthias Englert, Samuel Bopp, Hannes Rosenitsch, Peter Merdian, Peter Old, Gerlinde Pache-Frey, Tilmann Pahl, Renate Rosenitsch, Marika Schmid, Uwe Vetter, Werner Volkert, Bettina Wohlfahrt, Georg Möller. Und vom Verein Sprungbrett: Sabine Kaplirz zu Sulewicz, Florian Kaplirz zu Sulewicz, Sonja Landwehr, Frank Scheufele, Michael Illig.

