Hachtel. In zwei Gruppen zogen auch in Hachtel die Könige mit ihrem jeweiligen Sternträger durch die Gemeinde und begrüßten die Menschen in ihren Häusern mit dem Lied „Gloria – Es ist Sternsingerzeit“. Wie in ganz Deutschland unterstützten auch die Sternsinger aus Hachtel das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und sammelten für die Kinder in Indonesien und weltweit 1315,80 Euro. Bild: Evelyn Nuber

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1