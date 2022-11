Die meisten Bildstöcke sind verschwunden

Bad Mergentheim. Die Verluste in der beseelten Flur vor allem an Bildstöcken sind ungeheuerlich. Der steinerne Bildstock erscheint im 14. Jahrhundert. Zuvor gab es hölzerne Säulen mit Bildnische oder aufgesetztem Bildkasten. Älter noch ist der Bildbaum, an dem nicht nur Andachtsbilder, sondern auch Votivgaben aufgehängt wurden. Für die steinernen Male gaben wohl auch Sakramentshäuschen und die wesentlich ältere Totenleuchte, auch Lichtstock genannt, Vorbilder ab. Anders als das Steinkreuz zeigt sich der Bildstock meist auskunftsfreudiger über Stifter und Anlass der Setzung.

Einst stand der Bildstock am Wege; heute steht er zu oft im Weg. Gründe für das Verschwinden der dekorativen Male gibt’s genug. Großzügig ausgewiesene Wohngebiete, wuchernde Industrieflächen, forcierter Straßenbau, die Mechanisierung der Landwirtschaft und, notabene, die Flurbereinigung. Als ein mainfränkischer Bürgermeister den Fragebogen des Heimatpflegers nach Bildstöcken erhielt, kam als Antwort: „Wir haben keine Bildstöcke mehr, bei uns war Flurbereinigung.“

Hinzu kommen Luftverschmutzung und saurer Regen, der den Sandstein angreift, mangelnde Pietät oder blanke Zerstörung. In den protestantischen Territorien wüteten oft die Bilderstürmer; der hohenlohische Plauderphilosoph Carl Julius Weber hat den kaum beachteten Hinweis gegeben: „Die freigeisterischen Franzosen haben 1796 und später viele jener Herrgotts zertrümmert, die allerdings ein Kunstauge zum Bilderstürmer machen konnte.“

Und nachdem man die Einbrüche in Kirchen und Kapellen durch Sicherungen erschwert hatte, setzte in den 1980er Jahren eine Serie von Diebstählen der Heiligenbilder und Relieftafeln sowie ganzer Bildstöcke ein, mit Stahlseil und Wagen umgelegt. Sie verschwanden beim Hehler oder wurden gar gezielt von sogenannten Kunstliebhabern bestellt. Meist hatten Steinmetze, sonst für Brunnen, Hofpforte, Wappentafel oder Grabstein zuständig, auch die lokalen und regionalen Bildstöcke geschaffen.

Eine Rarität stellt der St. Hubertusstock dar. Ihm hat Frithjof Sperling, nachbarlich verbunden, 1986 ein Gedenkblatt gewidmet.

Hirsch im Wappen

Auf der Gemarkung Löffelstelzen, hoch über Mergentheim, stehen zahlreiche Bildstöcke. Einige von ihnen säumen die alte Löffelstelzer Steige, die als frühere Fernstraße aus dem Deutschordensländle weiter nach Würzburg führte. Der eilige Autofahrer, der Mergentheim heute auf diese Steige verlässt, wird den schönsten Bildstock kaum bemerken. Er steht unter dem ausladenden Laubdach einer Jahrhundertlinde links am Wegrand, ist von Hecken verdeckt und nur über einen Fußpfad zu erreichen.

Der Stifter hat den Bildstock St. Hubertus gewidmet. Dies lädt die Relieftafel überm geschwungenen Akanthus-Kapitell der Rundsäule gleich erkennen. Der Heilige kniet da im Jägerhabit, Hifthorn und Schwert zur Seite; ein Engel hält die Mitra als Zeichen künftiger Bischofswürde über ihm, und im Geweih des verfolgten Hirsches schwebt der gekreuzigte Christus.

St. Hubertus, Patron der Jagd und der Jäger, hat sein Fest am 3. November. Er lebte als Ardennenmissionar und erster Bischof von Lüttich ums Jahr 700; die im Bild erzählte Legende wird jedoch zu Unrecht auf ihn bezogen. Nach dieser Legende soll Hubertus auf der Hirschjagd plötzlich der Gekreuzigte im Geweih des verfolgten Tieres erschienen sein, und diese Mahnung habe den Adeligen dazu bewegt, mit der Jagdleidenschaft auch der Welt zu entsagen. Ursprünglich war diese Legende dem heiligen Eustachius, einem der vierzehn Nothelfer, zugeeignet; erst im 15. Jahrhundert taucht sie in der Lebensgeschichte des Bischofs Hubert auf. Der Sockel des Bildstocks kann über den Stifter Aufschluss geben, wenn es gelingt, die dort angebrachten Buchstaben-Kürzel samt dem Wappen zu enträtseln.

Das Ordenskreuz im Wappenschild weist den Stifter zunächst einmal als Ritter des Deutschen Ordens aus. Das Herzschild im Wappen zeigt einen fliehenden Hirsch: es ist das Wappen derer von Hirschberg. Dazu kommt die Buchstabenfolge: G.C.A.V.H./R. H. Z. M., gefolgt von V.E.T.O./ 1748. In dieser Reihenfolge gelesen, ergibt sich die Aufschlüsselung: Georg Carl Adam von Hirschberg, Ven. Equitum Teutonicorum Ordinis, Ritter hier zu Mergentheim, 1748.

Warum der Hofratspräsident von Hirschberg, tätig bei der Regierung des Deutschen Ordens, hier an der alten Löffelstelzer Steige einen St. Hubertus geweihten Bildstock setzen ließ, ist uns freilich nicht überliefert. Jedenfalls gehörte der Ketterbergwald zum Jagdrevier des Ordens. Wollte Hirschberg mit der Bildstocksetzung ein Gelübde erfüllen, vielleicht nach einem glimpflich verlaufenen Jagdunfall? Oder hatte seine Familie, mit dem Hirsch im Wappen, eine besonders enge Beziehung zu St. Hubertus? Oder war es einfach nur der Dank eines ritterlichen Jägers für ein ritterliches Vergnügen, die hohe Jagd?