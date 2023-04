„Die Leute lassen ihren allgemeinen Frust an der Gastronomie aus“

Was die Einen nur wenige Sekunden beschäftigt, treibt Andere wesentlich länger um: Bewertungen im Internet sind ein zweischneidiges Schwert. Sie sind aber nicht das Einzige, was das Team des Schnitzelhofs derzeit umtreibt.

Bad Mergentheim. Wer sich vor Ort nicht auskennt oder bei größerer Auswahl unsicher ist, kann sich mittlerweile auf vielfältige Orientierungshilfen verlassen. Beim Kartenanbieter Google Maps beispielsweise vereint sich beides: Sowohl der Standort als auch die Kundenerfahrungen mit einem bestimmten Dienstleister können hier bequem abgefragt werden.

Wehren kann man sich gegen den Vorgang der Online-Bewertung nicht grundsätzlich: Entscheidungen des Bundesgerichtshofes bestätigen die Rechtmäßigkeit einer solchen Bewertung auch bei fehlendem Einverständnis.

Vor allem im Gastronomiebereich haben solche Bewertungen in der Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Doch was im positiven Fall für Freude und mehr Gäste sorgen kann, birgt im negativen Fall auch viel Ärger. Mittlerweile gehen vereinzelt sogar Anwälte im Auftrag ihrer Klienten gegen negative Bewertungen vor und erwirken deren Löschung.

Doch auch wenn man nicht gleich anwaltlich vorgeht, so ist der Ärger über solche Vorgänge deswegen nicht unbedingt kleiner. „Mir platzt der Kragen“, macht Julia Menezes Porpino ihrem Ärger gleich zu Beginn des Gesprächs Luft.

Sie ist Geschäftsführerin des seit 2018 in der ehemaligen Brauerei Klotzbücher angesiedelten Schnitzelhofs. 140 Plätze in traditionell-rustikaler Atmosphäre warten hier auf Schnitzelfans und sind gerade an Wochenenden oft auch gut gefüllt.

Und hier liegt letztlich auch der jüngste Auslöser des Ärgers im Team: Eine negative Bewertung mit der Begründung, man sei aufgrund eines zu vollen Ladens abgewiesen worden. Auch wenn mit drei Sternen sogar noch „Luft nach unten“ möglich gewesen wäre, ärgert sich die Geschäftsführerin trotzdem über diese in ihren Augen unfaire Bewertung. Zumal sich noch weitere, kommentarlose Bewertungen mit nur einem Stern finden, die so den an prominenter Stelle platzierten Gesamtschnitt des Restaurants deutlich verschlechtern.

Offene Fehlerkultur

Noch ärgerlicher aus Sicht der Gastronomin: Fehlendes Feedback. „Ich kann mit Kritik schon leben, aber wenn sie nicht geäußert wird, haben wir keine Möglichkeit, uns zu verbessern“, erklärt sie. Schlicht unfair seien solche anonymen oder wenig inhaltsbezogenen Kritiken, vor allem wenn diese im persönlichen Gespräch nicht erwähnt werde.

Denn das Team geht offen damit um, nicht perfekt zu sein. Mit Fehlern gehen sie transparent um, spendieren auch mal ein Getränk aufs Haus. Umso mehr merkt man, dass sich das Team die Bewertungen sehr zu Herzen nimmt. Wiederholt beantworten sie diese, bitten explizit um Feedback, das sie jedoch nicht erhalten. Das sei auch deswegen ärgerlich, weil man fünf bis sechs sehr gute Bewertungen brauche, um eine negative Rückmeldung auszugleichen.

Nur die Spitze des Eisbergs

Im Gespräch wird aber schnell deutlich, dass die Thematik der Online-Bewertungen zwar wichtig, aber gleichzeitig nur die Spitze des Eisbergs ist. Geschäftsführerin und Servicepersonal berichten von weiteren unschönen Erlebnissen im Gastro-Alltag.

Der seit fünf Jahren laufende Betrieb lässt sich in der Beurteilung in eine Zeit vor und nach den coronabedingten Einschränkungen unterteilen. Hier sei es vor allem die Zeit „nach Corona“, die für unerfreuliche Erfahrungen sorge. „Es ging anfangs echt noch gut los, man hatte das Gefühl, die Leute freuen sich wieder auf die Gastronomie. Leider wurde es aber schnell schlechter“, schildert Servicekraft Jule Ries. Allgemein seien die Gäste weniger dankbar für den Service, das Team nimmt verstärkt ein Grundgefühl der Ungeduld wahr. Wiederholt entlädt sich dann die angespannte Grundstimmung. „Man wird von Gästen teilweise angebrüllt“, beschreiben die Servicekräfte ihren Arbeitsalltag. Beleidigungen und Respektlosigkeiten seien ebenso zu beobachten wie sexistische und übergriffiges Verhalten durch Gäste. Auch über das normale Maß hinaus grob verschmutzt hinterlassene Tische und die damit verbundene Mehrarbeit sorgen für Unverständnis.

Bedienung als Untertan

„Die Bedienung wird mittlerweile als Untertan gesehen, der man hinterherpfeift oder -schnipst“, schildert Julia Menezes Porpino. Auch würden Gäste ohne vorherige Reservierung kommen, was die grundlegende Planung deutlich erschwert. Das sei zwar grundsätzlich in Ordnung, Beschwerden über längere Wartezeiten dann aber nicht gerecht.

„Wir haben das Gefühl, die Leute lassen ihren allgemeinen Frust an uns und Dienstleistern generell aus. Dabei vergessen sie zunehmens, wie man sich verhält“, geht Niklas, der im Service des Schnitzelhofs arbeitet, auf Ursachensuche.

Solche Vorkommnisse sind mittlerweile zu zahlreich, um sie als Einzelfälle einzustufen, im Gespräch mit der Geschäftsführerin und den Servicekräften sprudeln die Schilderungen von Negativerfahrungen nur so hervor.

Dabei sollen sie ausdrücklich kein Mitleid erregen oder einen Angriff auf die Gäste darstellen, sondern nach Angaben der Geschäftsführerin nur Verständnis aufseiten zukünftiger Gäste wecken. Denn die aktuelle Situation geht am Team des Schnitzelhofs nicht spurlos vorüber: „Wir lieben die Gastronomie wirklich, sonst würden wir das nicht machen. Aber so etwas stellt die Liebe zum Job echt infrage, so stirbt die Gastronomie aus“, erklärt Julia Menezes Porpino stellvertretend für ihre Mitarbeiter.

Denn auch im Schnitzelhof merkt man ohnehin schon den nahezu überall beklagten Personalmangel, Schilderungen wie diese dürften die Arbeit in der Gastronomie nicht gerade attraktiver erscheinen lassen.