Die Klangvielfalt zweier Blockflöten

Bad Mergentheim. Mit dem Duo „Beryll“können am Samstag, 9. April, um 19 Uhr die Zuhörer die faszinierende Klangvielfalt zweier Blockflöten im Konzert in der Schlosskirche Bad Mergentheim entdecken. In ihrem Programm „Expressions“ loten die zwei Musiker die Grenzen der musikalischen Deklamation aus. Die Gegensätze Trauer und Jubel, Tod und Leben sowie Alter und Jugend prägen den gesellschaftlichen Konsens seit Jahrhunderten, so auch die Kunst. Die Musik offenbart uns die innersten Gefühle zwischen Zerrissenheit, Zuversicht, Zweifeln und Kraft. Das Duo „Beryll“ vereint diese Kontraste und Verschmelzungen programmatisch – mit Werken von G. de Machaut, J. P. Sweelinck und J. S. Bach, bis L. Berio, U. Rojko und G. Netti.

Vielfach ausgezeichnet

Die Blockflötisten Friederike Klek und Felix Gutschi lernten sich bei ihrem gemeinsamen Studium bei Prof. Dorothee Oberlinger an der Universität Mozarteum Salzburg kennen. Sie sind Preisträger bei internationalen Wettbewerben und konzertieren europaweit in unterschiedlichen Besetzungen und Genres. Die beiden verbindet die Begeisterung für die vielfältigen Möglichkeiten der Blockflöte. In innovativen Konzertprogrammen, die die Brücke von der Musik des frühen Mittelalters bis hin zu Uraufführungen zeitgenössischer Kompositionen schlagen, begeistern sie durch lebendiges und facettenreiches Spiel – historisch informiert, auf höchstem Niveau musiziert und am Puls der Zeit interpretiert.