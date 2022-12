Die hohen Anforderungen souverän gemeistert

Bad Mergentheim. Einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Ju Jitsu-Laufbahn gingen vier langjährige Mitglieder der Abteilung des TV 1862 Bad Mergentheim. Sergey Sidorov und Alexander Friedrich stellten sich der Prüfung zum 2. Dan, Andreas Boros zur Prüfung zum 3. Dan. Boris Künstler absolvierte die Prüfung zum 4. Dan.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die vier Ju Jitsuka mussten einen langen und ausdauernden Weg gehen, vor allem über die Corona-Zeit, bis sie sich der Prüfung in Bad Mergentheim stellen konnten. Über ein Jahr bereiteten sie sich gezielt vor, besuchten viele Schulungen und Trainingslager und legten dutzende Sondertrainingseinheiten ein.

Die achtstündige Prüfung wurde mit drei Prüfern und insgesamt acht Prüflingen durchgeführt. Sergey begann seine Ju Jitsu-Karriere im Dezember 2012 und erreichte nach nur sechs Jahren sein großes Ziel, den 1. Dan. Dies ist nur durch die außerordentliche Einstellung zum Ju Jitsu und zur Abteilung möglich.

Mehr zum Thema Karate Bei Dan-Prüfungen erfolgreich Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ju Jutsu im TSV Weikersheim Weikersheim: Mit hoher Motivation und Dynamik auf der Matte Mehr erfahren

Er glänzte in den letzten Jahren mit einer außerordentlichen Trainingsbeteiligung. Neben dem eigenen Training steht Sergey ein Mal in der Woche als Kindertrainer auf der Matte. Das ist mehr als vorbildlich für alle Abteilungsmitglieder. Außerdem engagiert er sich in der Abteilungsleitung.

Alexander Friedlich trat im November 2009 in die Ju Jitsu-Abteilung ein. Er kam über seine Kinder zum Ju Jitsu, denn beide haben in der Kindergruppe trainiert.

Auch wenn Alex in der Vergangenheit im Schichtdienst gearbeitet hat, hat er sein Ziel, den 2. Dan zu erreichen, nie aus den Augen verloren. Zusätzlich zum normalen Training gründete er kurz vor der Corona-Pause eine kleine Wettkampfgruppe in der Abteilung.

Auch wenn durch Corona einige Wettkämpfe ausgefallen sind, konnte er trotzdem bereits an drei Wettkämpfen mit seinem Team teilnehmen.

Alter spielt keine Rolle

Andi Boros trat 2008 in die Ju Jitsu-Abteilung ein. Obwohl seine Freizeit als selbstständiger Gastronom sehr begrenzt ist, nahm er die Herausforderung, den 3. Dan zu erreichen, engagiert an und trainierte vor allem an den Wochenenden sehr fleißig. Dank dieses Ehrgeizes bestand er diese Prüfung.

Boris Künstler kam 2003 mit 40 Jahren zur Ju Jitsu-Abteilung, und zeigte schnell, dass man auch noch in diesem Alter Großes im Ju Jitsu erreichen kann.

Mit seiner Zielstrebigkeit, aber auch mit seiner vorherigen Judo- und Sambo-Erfahrung erreichte er bei dieser Prüfung den vierten Dan, also den vierten Schwarzgurt im Ju Jitsu. Boris engagiert sich neben seiner eigenen Ju Jitsu-Ausbildung auch bei den jüngsten Kindern, den Ju Jitsu-Kids, als ein sehr beliebter Trainer.

Angriffe abgewehrt

Vor der dreiköpfigen Prüfungskommission, die aus den Prüfern Giuseppe D´Amico 7. Dan aus Waiblingen, Patrick Lange 6. Dan, dem Prüfungsbeauftragen des Ju Jutsu-Verbandes Württemberg sowie Stefan Stöhr 5. Dan, dem Lehrwart des JJVW aus Steinheim bestand, mussten die Prüflinge nicht nur die Grundtechniken aus den Dan-Programmen zeigen, sondern auch Abwehr von Angriffen mit dem Messer, Stock, Kette und Pistole.

Weiterhin mussten sie Situationen bei angesagten und freien Angriffen, sowie Gegen- und Weiterführungstechniken meistern.

Zum Ende der Prüfung musste noch die Freie Selbstverteidigung und Verteidigung gegen mehrere Angreifer gezeigt werden. Auch alle anderen Aufgaben lösten die vier Mergentheimer dank der guten Vorbereitung durch ihre Trainer Hennes Meinikheim 6. Dan und Andreas Schleicher 5. Dan souverän. Mit viel Disziplin, Ehrgeiz und eisernem Willen erreichten sie ihre hochgesteckten Ziele und nahmen am Ende voller Stolz ihren schwarzen Gürtel in Empfang.