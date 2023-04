Die Hilfe wird dringend gebraucht

Bad Mergentheim. Seit 25 Jahren unterstützen die beiden Bergsteiger Dr. Christine Reuter aus Bad Mergentheim und Peter Schöderlein aus Dettelbach Hilfsprojekte in Nepal.

Seit 2019 waren die Ärztin und der Elektromeister im Ruhestand nicht mehr dort. Die Corona-Pandemie hatte einen gehörigen Strich durch ihre Pläne gemacht. Jetzt war eine Reise wieder möglich, und die beiden kehrten „aus ihrer zweiten Heimat“ mit neuen Eindrücken, Plänen und Ideen zurück.

„Rehabilitation ist in Nepal eine neue Dimension der medizinischen Versorgung“, so die niedergelassene Internistin aus Bad Mergentheim. Das Spinal Injury Rehabilitation Center (SIRC), kurz „Spinal“, wie es die Einheimischen nennen, ist die einzige Einrichtung zur Rehabilitation von Querschnittsgelähmten in Nepal.

Bei der Einweihung 2002 wurden drei Patienten betreut. Seit dem Umzug des Zentrums nach Saanga ist die Bettenzahl auf 60 gestiegen, geplant ist eine Aufstockung auf 100 Betten.

Die Wirbelsäulenverletzten stammen in der Regel aus den untersten Gesellschaftsschichten, nach dem Motto: „Je ärmer Du bist, umso schwerer der Sturz“. Die meisten werden bei der Ausübung ihres Lebensunterhaltes verletzt, beim Grasmähen an steilen Abhängen und beim Schneiden von Futter an hohen Baumästen. Das Erdbeben 2015 forderte darüber hinaus viele Opfer.

Zwischenzeitlich ist ein zunehmender Anstieg an „modernen Unfällen“ zu verzeichnen: Bauarbeiten, Bergbau, Verkehrsunfälle. Nach circa drei Monaten Rehabilitation werden die Patienten nach Hause entlassen. Um eine soziale Reintegration und Selbstständigkeit zu ermöglichen, sind behindertengerechte Umbaumaßnahmen in den einfachen, dörflichen, oft entlegenen Behausungen unumgänglich. An dieser Stelle setzt ein neues Projekt an: Toiletten müssen gebaut, bzw. vergrößert werden, die Kochstellen in der Höhe angepasst, Wege barrierefrei gestaltet werden, um im Rollstuhl selbstständig und ohne Fremdhilfe die Aktivitäten des täglichen Lebens meistern zu können.

Die beiden Nepalfreunde möchten einigen Bedürftigen bei der Finanzierung derartiger Umbaumaßnahmen und damit beim Weg in ein neues, trotz Behinderung eigenständiges Leben helfen.

Eine neue Erfahrung für die Nepalkenner war der Besuch einer Tagesbetreuungseinrichtung für Menschen mit Behinderung. 2019 hatten die beiden über die Nepalhilfe Beilngries erstmals Kontakt mit dem „Intellectual Disabled Parents Forum“. Damals waren in einem einzigen Raum 24 Frauen und acht Männer/Kinder unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht. Das durch die finanzielle Unterstützung der Nepalhilfe Beilngries neu errichtete dreigeschossige, behindertengerechte Tagestherapiezentrum wurde 2021 eingeweiht. Etwa 30 Personen können nun betreut werden. Der Unterhalt wird durch die Eltern der Gemeinde Lhubu und aus Spenden getragen. „Noch ist es nicht selbstverständlich, behinderten Menschen in Nepal ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen“, so Reuter.

Sunil Shrestha und Kedar Tamang von der Nepalhilfe Beilngries und der Deutsch Nepalischen Hilfsgemeinschaft Stuttgart (DNH) hatten zu Beginn der Reise die beiden in Empfang genommen.

Waren es zu Beginn ein Waisenhaus in Lhubu, die Armenapotheke (Dispensary) im Bir Hospital, die Tibeter-Altenhilfe in Pokkhara, das PIN-Mädchenhaus ( people in need), das die beiden bisher unterstützten, so stand nach dem großen Erdbeben 2015 der Wiederaufbau der zerstörten Schulen im Mittelpunkt der aus den Erlösen aus Vorträgen und Spenden der beiden Abenteurer finanzierten Hilfsaktionen. Den Neubau zweier Primary Schools in den Distrikten Sindhupalchok und Dhading haben sie komplett finanziert.

Acht Jahre nach dem Erdbeben sind ausreichend schulische Gebäude verfügbar. Nun stehe die Lehrerausbildung im Mittelpunkt, so Reuter. Direkt nach dem Erdbeben finanzierten Reuter und Schöderlein einen geländegängigen Pick-Up, der heute noch gute Dienste leistet.

In Kubinde nahm eine Krankenstation ihre Arbeit auf, deren Aufbau größtenteils von den beiden finanziert wurde. Das ursprüngliche Gebäude war beim Erdbeben völlig zerstört worden. Die offizielle Einweihung erfolgte im November 2022. Nun konnten die beiden den Neubau in Augenschein nehmen, an ihr finanzielles Engagement erinnert eine Tafel am Eingang des Gebäudes. Etwa 2000 Menschen haben hier einen Anlaufpunkt.

Eine weitere Krankenstation soll im Laufe des Jahres in Sakine aufgebaut werden. Auch dabei versuchen die beiden ihren Beitrag zu leisten. Die Errichtung derartiger „Health Posts“ in entlegenen Regionen erleichtert der Bevölkerung den Zugang zu einer medizinischen Basisversorgung, so Reuter. Sie ist sich mit Schöderlein sicher: die nächste Reise in den Himalaya findet 2024 statt.