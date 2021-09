Die heilsgeschichtliche Botschaft am Bad Mergentheimer Münsterpfarramt

Bad Mergentheim. Wie bei den meisten alten Madonnen auch, ist es bei dem Kunstwerk am Münsterpfarramt/Ledermarkt 12, dass die Künstler unbekannt sind. Auch in der Oberamtsbeschreibung wird nichts aufgeschrieben. In dem Heft: „Heiligtümer aus sieben Jahrhunderten“ ist ebenfalls nichts zu finden.

Die Ikonografie der Heiligen „Anna selbdritt“ – das heißt Annas, der Großmutter Christi mit ihrer Tochter Maria und dem Enkelsohn Christus – wurde als Ensemble im Hochmittelalter kreiert. Die Voraussetzung hierfür war ein Interesse an Jesu irdischer Abstammung sowie an der Geschichte und Abstammung seiner Mutter, des weiblichen Parts in der patriarchal strukturierten Vater-Sohn-Religion. Der Mutter der Mutter , die zuerst in Jerusalem und Byzanz verehrt wurde, kommt dabei im Laufe der Jahrhunderte eine immer bedeutendere Rolle zu. Sie wird biblischen wie paganen „Urmüttern“ angeglichen und zum legendären Familienoberhaupt der Heiligen Sippe. Im Spätmittelalter zeigt der häufigste Typus des Nordens Anna als Matrone mit Kinnbinde und Haube, die ihr Haar vollständig bedeckt. Jesus als Säugling und Maria im jungen Kindsalter sitzen, vor allem in süddeutschen Darstellungen, links und rechts auf ihren Oberschenkeln. Nicht nur in der Größe, sondern auch im Alter werden also Großmutter und Mutter des Gotteskindes deutlich unterschieden. Jesus und Maria erscheinen wie Geschwister, die sich an den Händen halten, während Anna als ältere verheiratete Frau wie eine Urmutter dargestellt ist. Sie dient ihren Nachkommen als frontal ausgerichteter Thronsitz. Da ein männlich zeugendes Element hier fehlt, verdeutlicht die Darstellung die weibliche Genealogie und die Bedeutung der heiligen Anna in Jesu Lebensgeschichte. Jesus und Maria halten anscheinend einen Apfel in Händen, dies ist ein Hinweis auf die heilsgeschichtliche Botschaft . Die Bezeichnung „Anna selbdritt“ ist mittelhochdeutschen Ursprungs und bedeutet „Anna zu dritt“. Anna ist namentlich die Hauptakteurin dieses Ensembles, wie es auch in der Mergentheimer Darstellung deutlich wird. Sie präsentiert die heilsgeschichtliche Botschaft und die Genealogie mütterlicherseits. Anja Zeller