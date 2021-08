Die Heilquellen im Blickpunkt

Bad Mergentheim. Schon in der Antike wurden Trink- und Badekuren als naturheilkundliche Heilmethoden geschätzt. Die richtige Anwendung des Bad Mergentheimer Heilwassers beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und ärztlicher Erfahrung seit über 190 Jahren. Höchste Zeit also dieses Wissen (wieder)zuentdecken, um die Gesundheit auf natürlichem Weg zu stärken. Kurarzt Dr. Heinz-Jürgen Träger wird am Mittwoch, 18. August, bei der Informationsveranstaltung „Heilquellen – der Quellenarzt hält Sprechstunde“ über die Bad Mergentheimer Heilquellen „Wilhelm, Albert, Karl und Paul“ und deren Wirkungen sprechen und steht für Fragen zur Verfügung. Der Vortrag beginnt um 16.30 Uhr im Kurhaus-Kursaal und ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei. Die Zutrittsregelungen der Corona-Verordnung sind zu beachten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1