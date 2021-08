Die geeigneten Flächen zum Ausbau der Photovoltaik nutzen

Wachbach. Die Stadträte Klaus-Dieter Brunotte, Jordan Murphy und Kreisrat Tillmann Zeller informierten und diskutierten mit den SPD- Mitgliedern über ihre Arbeit in Stadtrat und Kreistag.

Die Ortsvereinsvorsitzenden Klaudius Korte, sein Stellvertreter Rolf Seiter und Martin Balz berichteten von den vielen Gesprächen die anlässlich der bisherigen Wahlkampfveranstaltungen mit Anja Lotz bei Radtour und Cateringstand geführt wurden.

„Der SPD Fraktion ist der weitere Ausbau von erneuerbaren Energiequellen in Bad Mergentheim im Rahmen der Energiewende sehr wichtig“ betonte Stadtrat Jordan Murphy. Aus diesem Grund beantragte die SPD eine Potentialanalyse, um geeignete Flächen auf kommunalen Gebäuden zu identifizieren welche für den Ausbau von Photovoltaikanlagen besonders geeignet sind. In der letzten Gemeinderatssitzung stellten die Geschäftsführer Paul Gehrig und Dr. Norbert Schön dem Gremium das Ergebnis dieser Potentialanalyse vor.

Aus dieser Analyse geht laut SPD eindeutig hervor, dass in Bad Mergentheim und in den Ortsteilen zahlreiche geeignete Flächen zum Ausbau der Photovoltaik zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hat die SPD-Fraktion im Rahmen der vergangenen Haushaltsberatungen neben der Verabschiedung eines Klimaschutzkonzeptes auch mit Nachdruck die Erarbeitung einer Roadmap des Stadtwerks Tauberfranken als Wegweiser hin zum klimaneutralen Energieversorger und -dienstleister eingefordert. Auch in diesem Punkt konnte die Geschäftsführung des Stadtwerks dann in der letzten Gemeinderatssitzung das Gremium umfassend informieren.

„Seit vielen Jahren bemüht sich die SPD-Fraktion um die Schaffung einer kommunalen Wohnbaugesellschaft mit dem Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“ berichtete Stadtrat Klaus Dieter Brunotte. Außerdem könnten ökonomische Modellprojekte sowie umweltfreundliche Mobilitätskonzepte entwickelt und umgesetzt werden. Nach vergeblichen Anläufen habe dies nun erfreulicherweise im Stadtrat eine Mehrheit gefunden. Außer der Vorstellung der Wohnbaugesellschaften aus Wertheim und Schwäbisch Hall sei bisher aber nichts geschehen. Eine eigene Wohnbaugesellschaft erweitere die Möglichkeiten der Stadt, auf die Stadtentwicklung Einfluss zu nehmen.

Erfreut zeigten sich die SPD Mitglieder, dass jetzt im Auenland einem Opfer des Hexenwahns des Deutschen Ordens gedacht wird. Bereits bei den Straßenbenennungen am Trillberg wurde Thomas Schreiber vorgeschlagen. Damals fand dies keine Zustimmung. Jetzt werde der Hirschenwirt im Auenland geehrt, der im Dreißigjährigen Krieg standhaft den brutalen Hexenprozess im Hexengefängnis auf der Deutschordensburg Neuhaus überstand und dennoch den Märtyrertod fand.

Kreisrat Tillmann Zeller bedauerte, dass beim Familienzentrum in Bad Mergentheim anders als in Wertheim nicht auf niederschwellige Angebote gesetzt werde. So könnte die Zielgruppe, die wenig oder nur unzureichend mit digitalen Medien vertraut ist, kaum erreicht werden.

Die Mergentheimer Tafel leide finanziell unter den Coronaeinschränkungen. Deshalb freute sich und bedankte sich Veronika Kluge über „den unermüdlichen Einsatz der SPD-Stadtratsfraktion für die finanzielle Unterstützung der Tafel“. „Am zweiten Oktober werde wieder Kuchen und Obst zugunsten des Fördervereins auf dem Marktplatz verkauft“ teilte sie mit. tize

