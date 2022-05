Die Freibad-Saison in Bad Mergentheim startet

Bad Mergentheim. Die drei Bad Mergentheimer Freibäder starten am Samstag, 21. Mai, in die Badesaison.

In der Kernstadt am Volksfestplatz, in Althausen und in Wachbach gibt es auch abseits der Becken viele Attraktionen, großzügige Liegewiesen sowie Spiel- und Sport-Angebote für die ganze Familie. Überall ist auch freies WLAN verfügbar.

Zur Ausstattung des Kernstadt-Freibades gehören beispielsweise ein 50-Meter-Becken mit Breitwandrutsche, ein separates Planschbecken für Kleinkinder, ein Kiosk mit Sonnenterrasse und Liegestühlen, Tischtennis und Tischkicker, Klettergerüst, Nest-Schaukel, Seilbahn, ein Sandspielplatz sowie ein Boule-Platz und ein Beach-Volleyball-Feld.

Der Kartenverkauf findet überall direkt vor Ort statt. Die Eintrittspreise behält die Stadt unverändert bei: Erwachsene zahlen für das Tagesticket 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche unter 16 bekommen für zwei Euro Zutritt und die Familienkarte für Eltern und deren Kinder unter 16 kostet sieben Euro.

Keine neuen Zehnerkarten

Ältere „Zehnerkarten“ aus der Zeit vor 2021 sind noch gültig und werden an allen Freibad-Kassen akzeptiert. Neue Zehnerkarten werden nicht mehr verkauft. Angeboten wird dafür in dieser Saison erneut die personalisierte „Bonuskarte“ für Vielschwimmerinnen und Vielschwimmer. Die ansprechend gestaltete Karte kann man sich bei jedem Freibad-Besuch (egal in welcher der drei Anlagen) abstempeln lassen.

Ab 15 Bonus-Stempeln bei Erwachsenen oder Kindern beziehungsweise zwölf Bonus-Stempeln bei Familien bekommt die jeweilige Person oder Familie für die gesamte restliche Saison 2022 in allen Bädern freien Eintritt. Bonuskarten liegen an jeder Freibad-Kasse aus.

Die Öffnungszeiten

Das Kernstadt-Freibad am Festplatz ist montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr geöffnet, an Samstagen und Sonntagen bis 20 Uhr. Das Freibad in Althausen kann täglich von 12 bis 20 Uhr besucht werden. In Wachbach ist montags bis freitags von 13 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. In den Schulferien gilt in Wachbach eine erweiterte Öffnungszeit von 11 bis 20 Uhr. stv