Die eigenen Stärken entdecken

Bad Mergentheim. Jeder Mensch hat natürlich vorhandene spezifische Fähigkeiten und Stärken, um die Herausforderungen des Lebens gut zu meistern. Diese Fähigkeiten und Stärken ist man sich jedoch nicht immer bewusst. In einem VHS-Workshop „Die Kunst des Lebens: Eigene Fähigkeiten erkennen und nutzen“ befassen sich die Teilnehmer mit diesen Fähigkeiten und Stärken und ihrer Bedeutung im Alltag. Sie lernen, ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und diese auch für Ihre individuellen Ziele zu nutzen. Durch praktische Beispiele und Übungen lernt man, den Inhalt des Workshops auch nachhaltig im Alltag anzuwenden. Der Workshop findet am Samstag, 11. Dezember, 10 bis 16 Uhr, im Alten Rathaus am Marktplatz statt. Anmeldung und Informationen bei der Volkshochschule unter Telefon 07931/57-4300, per Mail unter vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de. Dort sind auch alle Informationen zu den Schutz- und Hygienemaßnahmen sowie den geltenden Zugangsbeschränkungen zu finden.

Online-Vortrag

Der Aufstieg der Volksrepublik China führt zu einer Neuordnung der globalen Machtverhältnisse. Auch innerhalb des Landes haben sich durch die wirtschaftliche Entwicklung Klassen- und Geschlechterverhältnisse grundlegend verändert. In einem Online-Vortrag aus der Veranstaltungsreihe vhs.wissen.live untersucht Felix Wemheuer Chinas große Transformation im Kontext globaler Trends von Entkolonialisierung, Kaltem Krieg und dem Siegeszug des neoliberalen Kapitalismus.

Freitag, 10. Dezember, von 19.30 bis 21 Uhr.