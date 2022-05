Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Neue Aufgabe - Theresa Olkus will als Geschäftsführerin dem VDP in Mainz einen neuen Anstrich geben / Markelsheimerin zählt zu den 25 wichtigsten Weinpersönlichkeiten Die ehemalige Württemberger Weinkönigin Theresa Olkus gehört zu den 25 bedeutendsten Weinpersönlichkeiten in Deutschland

Das Fachmagazin „Vinum“ positioniert Theresa Olkus unter den 25 bedeutendsten Weinpersönlichkeiten in Deutschland. Eine Auszeichnung, die die 29-jährige Markelsheimerin mit Stolz erfüllt – und dazu motiviert, voll durchzustarten.