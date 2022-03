„Die 5!“ gewinnen erneut

Bad Mergentheim/ Bad Windsheim. An einem traumhaft schönen Frühlingsmorgen mit teils frischem Wind auf der Höhe, fand der 21. Bad Windsheimer Weinturmlauf statt. Dieser wird von Anfang an vom Uffenheimer Rotary Club organisiert. Erstmals nach 2019 gab es wieder einen Präsenzlauf. Für jeden war eine passende Strecke angeboten, vom 2,2-Kilometer-Schülerlauf über die 5,5-Kilometer-Hobbystrecke, den 10-Kilometer-Lauf und der Halbmarathondistanz. Zudem gab es eine 5,3 Kilometer lange Nordic-Walking-Runde.

Bei optimalem Laufwetter waren beim teilnehmerstärksten Lauf in Westmittelfranken etwa 600 Sportler am Start, 118 Läufer und Läuferinnen gingen in der Königsdisziplin, dem Halbmarathon mit 151 Höhenmetern auf die Strecke und es gab wieder hervorragende Zeiten.

Den Sieg bei den Männern erkämpfte sich Bernd Hagen (M45) vom Team twenty.six Roth in 1:15:23 Stunden. Als schnellste Frau ging die Würzburgerin Juliana Ruhstrat (WU30) mit 1:29:24 Stunden über die Ziellinie.

Für die Halbmarathon-Strecke hatten sich auch vier Läufer der Bad Mergentheimer Laufgruppe „Die 5!“ mit den Startnummern 65 bis 68 angemeldet.

In einer Gesamtzeit von 7:18:47 gewannen sie die Teamwertung und waren zehn Minuten schneller als die Zweitplatzierten vom Team Klinikum Nürnberg (7:28:42). Hierdurch konnten sie ihren Titel als Sieger der Teamwertung von 2019, dem letzten Präsenzlauf, erfolgreich verteidigen. Mit folgenden Zeiten erreichten sie nach 21,1 Kilometern ihr Ziel: Rüdiger Daul (1:41:31), Christian Hansen (1:45:35), Jochen Elsner (1:52:22) sowie Stefan Sambeth (1:59:19). Zufrieden mit dem Ergebnis nahmen sie bei der Ehrung ihren Pokal sowie das Weinpräsent in Empfang und traten die Rückreise nach Bad Mergentheim an. sts