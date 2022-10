Die 1000er- Marke ist überschritten

Bad Mergentheim. Bitte lächeln für das erste Familienfoto: Da macht Anton schon fröhlich mit. Ein großer Grund zur Freude war die Geburt des kleinen Igersheimers wahrlich – zum einen natürlich für seine Eltern Viktoria und Max Genrich und zum anderen für das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim. Denn die Geburt von Anton Genrich am Mittag des 8. Oktober war bereits die 1000. in diesem Jahr. Somit wurde die 1000er-Marke 2022 ähnlich früh wie im Rekordjahr 2021 erreicht.

Über den großen Zuspruch der werdenden Eltern und die konstanten Entbindungszahlen freut sich das gesamte Team der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe um Chefarzt Dr. Ulrich Schlembach. „Wir sind glücklich so viele kleine Erdenbürger auf dem Weg ins Leben zu begleiten und freuen uns mit den Familien. Unser erfahrenes geburtshilfliches Team ist hoch motiviert, die Frauen – trotz erschwerter Bedingungen auch auf Grund der Corona-Pandemie – bestmöglich bei der Geburt zu unterstützen. Sollte es im Geburtsverlauf doch einmal zu Problemen kommen, sind wir für alle Fälle gut gerüstet“, sagt Peggy Bürkle, leitende Hebamme des Caritas-Krankenhauses.

Vater Max Genrich sagt beim Fototermin im Terrassencafé des Caritas mit einem Schmunzeln: „Wir hatten noch gar nicht mit der Geburt von Anton gerechnet, als wir am 8. Oktober ins Caritas gekommen sind. Eigentlich waren wir nur zur Kontrolle hier, da meine Frau vier Tage über dem Entbindungstermin war. Als uns die Ärzte dann sagten, wir könnten gleich da bleiben, nur noch ein kurzes Stück spazieren, aber bitte dabei nicht so weit weggehen.“ Nur wenig später konnten die Genrichs ihren kleinen Sohn bereits im Arm halten. „Die Geburt verlief völlig komplikationslos. Anton ist ein kerngesunder Junge mit 3860 Gramm Geburtsgewicht und einer Größe von 55 Zentimetern“, sagte Dr. Stefanie Meyer, Assistenzärztin in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Schon einer der beiden großen Brüder des kleinen Anton kam im Caritas-Krankenhaus zur Welt.

Bei 1000 Geburten haben die Jungen (544) rechnerisch die Nase vor den Mädchen (479). Auch einige Zwillingspaare erblickten 2022 bisher das Licht der Welt im Caritas. Denn bei 1000 Geburten sind in diesem Jahr bereits 1023 Kinder geboren worden, darunter also 23 Zwillinge. ckbm