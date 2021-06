Dicht aufgefahren und gedrängelt

Bad Mergentheim. Mit Drängeln, Überholen und plötzlichem Abbremsen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag einen Autofahrer in Bad Mergentheim gefährdet. Der Unbekannte war gegen 21.30 Uhr mit einem roten Daimler-Benz auf der Löffelstelzer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. Dabei fuhr er dicht auf einen vorausfahrenden anderen Daimler-Benz eines 83-Jährigen auf. Dann kam es zu gefährlichen Überhol- und Abbremsmanövern sowie Drohgebärden gegenüber dem 83-Jährigen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Löffelstelzen fort. Er wird wie folgt beschrieben: zirka 40 bis 50 Jahre alt, dunkle Haare, Vollbart, stabile Statur.

Die Polizei Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, sucht nun Zeugen des Vorfalls und Hinweise zu dem roten Daimler-Benz mit AZ-Kennzeichen.