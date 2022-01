Dialoge über Kunst

Bad Mergentheim. Die Evangelische Kirchengemeinde Bad Mergentheim erweitert ihre kulturelles Angebot. Im Gemeindezentrum gibt es im Februar eine Veranstaltungsreihe, die Kunstschaffenden und ihren Werken Raum geben möchte.

Es sollen Künstlerinnen und Künstler mit regionalem Bezug ausstellen, die noch aktiv sind und Auskunft über ihr Werk und dessen Entstehung geben.

Bei einer Auftaktveranstaltung kann man jeweils mit den Kunstschaffenden ins Gespräch kommen. Die Exponate bleiben dann im Martin-Luther-Saal („Die Graue Wand“) einige Wochen zugänglich. Bei den ausgewählten Werken kann es sich um Kunst aus dem Bereich der Fotografie, Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Graphic Novel oder Illustration handeln. Den Dialog führen vonseiten der Kirchengemeinde Hans-Jürgen Hinnecke und Ulrich Horch-Enzian. Wo sich Bezüge zu religiösen und gesellschaftlichen Fragestellungen ergeben, möchte Pfarrerin Regina Korn diese theologisch weiter vertiefen.

Den Auftakt bildet der Fotograf Dirk Scheidt. Die ausgestellte Bildkomposition zeigt vordergründig eine Palme – in 16 Wiederholungen. Doch die Palmenbilder gleichen sich niemals wirklich. Die Palme und die nächste ist niemals still. Das Gesehene befindet sich im Zustand der unermüdlichen Veränderung. Denn jeder Windhauch bewegt die Palme. Nur scheinbar wiederholt sich das Bild. Beim Klicken des Kameraverschlusses scheint der Moment, der Augenblick, still zu stehen – und zugleich ist er es nicht, sondern Teil eines Zeitflusses, eines Kontinuums. Diesem Spannungsverhältnis nachzugehen, dazu möchte der Künstler einladen. Die Ausstellung steht allen Interessierten offen und findet im Evangelischen Gemeindezentrum Härterichstraße 18 statt. Das Datum der Ausstellungseröffnung wird noch bekanntgegeben (Homepage, Handzettel, Gottesdienste).

Die Exponate bleiben an der Grauen Wand längere Zeit hängen und können somit auch von außen durch die Glasfront angeschaut werden. uhe