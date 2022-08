Des höfischen Lebens überdrüssig

Bad Mergentheim. Herzog Paul Wilhelm von Württemberg, geboren 1797 im schlesischen Carlsruhe, war ein Neffe des württembergischen Königs Friedrich I. Er bewohnte von 1827 bis zu seinem Tode 1860 das Mergentheimer Schloss.

Der Herzog machte keinen Hehl daraus, dass er das höfische Leben nicht mochte und so beendete er 1822 seine militärische Karriere. Fortan widmete er sich ganz und gar fernen Ländern, fremden Völker und erforschte die exotische Tier- und Pflanzenwelt. Er schrieb einmal, wie froh er wäre, wenn alle württembergischen Thronfolger am Leben blieben und er nicht zum Zuge kommt: „Der Gedanke, dass eine solche Möglichkeit mich zwingen könnte, meiner Neigung für Forschungsreisen zu entsagen, war der einzige düstere Schatten in meinem bisherigen Leben.“ 1822 verlässt der Herzog mit dem Dreimaster „Highlander“ den Hamburger Hafen in Richtung New Orleans und kehrt damit endgültig dem königlichen Hof und damit auch seinen adeligen Ahnen den Rücken. Bis 1824 erforschte er auf dieser Reise Kuba und Nordamerika. Von 1829 bis 1831 erkundete er den amerikanischen Westen und Mexiko. Auf dieser Reise entdeckte er auch die Quellen des Missouri-River.

Herzog Paul Wilhelm von Württemberg (1797 bis 1860). © Historisches Schützen-Corps

Seine dritte Reise führte ihn 1839 bis 1940 nach Ägypten und in den Sudan. Die längste Reise unternahm er von 1849 bis 1856. Hier erforschte er noch einmal Nord- und Südamerika, kam in die die Rocky Mountains, bereiste Brasilien, Patagonien und Feuerland. Von 1857 bis 1858 kam er ein viertes Mal nach Nordamerika und von dort ging es dann weiter nach Australien und Tasmanien.

Von all seinen Forschungsreisen brachte er Unmengen von präparierten Tierkörpern, Pflanzen und alltäglichen und nicht alltäglichen Gegenständen der verschiedenen Gesellschaften und Kulturen mit nach Mergentheim.

Seine Aufzeichungen und Tagebücher, die Skizzen und Zeichnungen von Pflanzen und Tieren, von Landschaften und Menschen umfassten weit über 5000 Blätter. Man sagt, er füllte mit seiner unermesslichen ethnologischen Sammlung weit über 20 Säle seines Schlosses und sie soll eine der größten Privatsammlungen ihrer Art in Europa gewesen sein.

Leider konnte der Herzog seine Sammlung nicht mehr auswerten und publizieren. Er starb 1860 in Mergentheim an einer banalen Erkältung. Seine riesige Sammlung wurde in alle Winde verstreut oder ist verloren gegangen.

Viele seiner wertvollen Exponate sind aber doch in einigen Museen erhalten geblieben. Auch in Mergentheim dürften noch auf so manchem Dachboden oder Keller einige Stücke der Sammlung zu finden sein. Wurde doch mehrere Jahre nach seinem Tod sein Nachlass in einem Mergentheimer Wirtshaus versteigert und verhökert. Herzog Paul Wilhelm war nicht nur Forscher und Entdecker, ihm wurde 1831 auch die Mergentheimer Ehrenbürgerwürde zugetragen. Auf der Ehrenurkunde, die noch immer im Stadtarchiv verwahrt wird, wird der Herzog auch als Chef des hiesigen Schützen-Corps bezeichnet. Auf diesen Umstand und schriftlichen Hinweis ist das Historische Schützen-Corps von Bad Mergentheim besonders stolz. Welcher Verein kann schon solch eine schillernde Persönlichkeit als Mitglied vorweisen? Nach den überlieferten Unterlagen war der Herzog aber nie ein Kommandant des exerzierenden Corps gewesen. Er war eher ein Freund und Gönner der grün uniformierten Mannen und erfreute sich wohl an den kleinen militärischen Empfängen, die ihm das Corps immer bei seinen Ankünften in Mergentheim zuteilwerden ließ.

Das heutige Historische Schützen-Corps ehrt mit dem Herzog-Paul-Abend, zu dem die Bürgerschaft eingeladen ist, am Samstag, 10. September sein berühmtes Mitglied. Auf dem Programm stehen ein Ehrensalut aus den Vorderladergewehren der Schützen, ein Vortrag von Dr. Alice Ehrmann-Pösch über „Pocken, Pest und Cholera“ sowie als Höhepunkt die Vorstellung eines mehrteiligen „Mergentheimer Dachbodenfundes“, der wohl dem Nachlass des Herzogs zuzuschreiben ist. Der Fund ist eine kleine Mergentheimer Sensation und wurde dem Historischen Schützen-Corps als Dauerleihgabe überlassen.

Der Abend beginnt um 19.20 Uhr mit einem Ehrensalut vor dem Katholischen Gemeindehaus in der Marienstraße. ge