Derzeit keine Planung möglich

Edelfingen. Keine Proben, keine Auftritte – was Chorleiter Peter Ruppert bis März 2020 mit seinen Sängern sorgsam einstudiert hatte, ruht. Wann der „Gesangverein 1857 Edelfingen“ wieder aktiv werden kann, liegt im Dunkeln.

„So viele Auftritte wie schon lange nicht mehr“, das stellte die Vorsitzende Karin Stephan zu Beginn der Hauptversammlung fest, „hätten 2020 Stammchor und Projektchor der Chorgemeinschaft Althausen-Edelfingen gehabt“. Sie hätten – doch die Corona-Pandemie habe alle Planungen zunichte gemacht, dazu all die Zeit und Energie, die der geschätzte Dirigent in das Einstudieren zahlreicher Chorsätze investiert habe.

Da man derzeit nicht wisse, wann man wieder proben könne, seien auch keine Planungen für 2021 und 2022 möglich. Nach langem Abwarten könne man jetzt wenigstens in der Turn- und Festhalle die Hauptversammlung abhalten. Der Gesangverein Edelfingen habe derzeit 13 aktive und 35 passive Mitglieder. Allen gebühre Dank für ihre Treue und die Unterstützung des Vereins.

Auf Totenehrung und Bericht der Vorsitzenden folgte der Bericht von Chorleiter Peter Ruppert. Er dankte den Sängerinnen und Sängern „für harte Arbeit und Fleiß“ bei den Proben für das im März 2020 geplante Konzert in der Wandelhalle und schlug vor, das Konzertprogramm so bald wie möglich doch noch vorzutragen. Auch dafür hoffe er, dass – sobald das wieder erlaubt sei – „wieder jeder aktiv an den Chorproben teilnimmt und wir niemanden durch diese lange Pause verloren haben“. Er habe sich viele Gedanken gemacht über passende Chorsätze für die weitere Arbeit und „ich bin voller Tatendrang“.

Nach dem Bericht des Kassierers Michael Müller bescheinigten die Kassenprüfer Horst Mies und Dorothea Wolpert diesem eine solide Kassenführung. Helmut Sonntag, Vorsitzender des Gesangvereins Liederkranz Althausen, würdigte die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Chorgemeinschaft und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass diese auch in Zukunft Bestand haben werde. Auf seinen Antrag hin erteilten die Mitglieder Kassierer und Vorstand einstimmig Entlastung.

Gedämpft optimistisch zeigte sich die Vorsitzende in ihrem Schlosswort. Sie hoffe und wünsche, dass die Pandemie bald beendet sei und man wieder jede Woche zusammen singen dürfe. „Für einen Fortbestand unseres Stammchores benötigen wir allerdings wie die meisten traditionellen Chöre dringend neue Sängerinnen und vor allem auch Sänger“. Aktuell habe der Stammchor der Chorgemeinschaft Althausen-Edelfingen 26 Sängerinnen und Sänger. Ein Neubeginn der Chorproben wäre, so Karin Stephan, „ein idealer Einstieg für neue Sängerinnen und Sänger“. Schließlich hätten dann alle einen Trainingsrückstand und man müsse gemeinsam arbeiten. Doch „Singen im Chor macht Spaß und unsere Auftritte bereichern Veranstaltungen aller Art in Edelfingen und Althausen und darüber hinaus“. peka