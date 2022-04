Derzeit genügend Reserven

Markelsheim. Die vier Investoren in Markelsheim hatten der Stadt das Angebot unterbreitet, dass die Räumlichkeiten des ehemaligen „Deutschen Hofes“ bis zu dessen Abriss als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stünden. Es gebe genügend Wohnraum, ausgestattet mit sanitären Anlagen, Duschen oder Badewannen, dazu seien Heizung und Strom noch vorhanden, ebenso ein Aufzug. Doch vonseiten der Stadtverwaltung sei schriftlich darauf verzichtet worden, wie Thomas Herrmann und Tobias Ziegler den FN mitteilen. Wir wollten wissen, warum das so ist.

Schützenswerte Daten

„Hier bitte ich um Verständnis, dass schützenswerte Daten Dritter berührt sind, weshalb ich zur Annahme, Ablehnung oder Zurückstellung von angebotenem Wohnraum im Stadtgebiet Bad Mergentheim grundsätzlich nur allgemeine Ausführungen mache“, erklärt der städtische Pressesprecher Carsten Müller auf Anfrage unserer Zeitung. In Bad Mergentheim seien 400 Kriegsvertriebene untergekommen – eine auch im Vergleich mit anderen Städten sehr hohe Zahl. „Diese Personen werden uns auf künftige Zuteilungen angerechnet, weshalb wir hier zumindest auf absehbare Zeit herausgenommen sind. Gleichzeitig wurden uns für den Wohnraum, den wir vermitteln mussten, erfreulicherweise so viele Wohnungen angeboten, dass wir im Moment eine zumindest kleine Reserve an Unterkünften haben.“

Blick auf die Kriterien

In welche Wohnung man in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Asyl die geflohenen Menschen vermittele, hänge von einer Reihe von Kriterien ab, sagt Müller weiter. „So muss eine Unterkunft beispielsweise mindestens sechs Monate zur Verfügung stehen, damit wir die Ukrainer bei uns anmelden und in den Leistungsbezug bringen können.“ Weitere Kriterien seien Ausstattung, Lage, individuelle Bedürfnisse der Geflüchteten usw.

„Die Stadt Bad Mergentheim bedankt sich für jede gezeigte Hilfsbereitschaft vonseiten der Bürger, ohne die die Aufnahme von Kriegsvertriebenen in dieser Zahl nicht möglich gewesen wäre“, ist abschließend zu erfahren.