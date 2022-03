Der Tafel in Bad Mergentheim fehlen haltbare Lebensmittel

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen wirken sich inzwischen in vielen Bereichen in Deutschland aus: Die Tafelläden – auch in Bad Mergentheim – versorgen eine immer größere Zahl an Kriegsflüchtlingen. Hinzu kommen immer mehr Menschen, die sich die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten nicht mehr leisten können. Und nun sinken auch noch die Sachspenden im Bereich

...