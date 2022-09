Der Stein vermag der Zeit zu widerstehen

Bad Mergentheim. In einer neuen Serie widmet sich das Bürgerforum Stadtbild Bad Mergentheim in den Fränkischen Nachrichten dem Thema „Mergentheimer Steine erzählen“. Die Serie will zeigen, dass der „Stein als Partner des Menschen nicht stumm bleibt“.

Carlheinz Gräter, Bad Mergentheimer Autor und freie Schriftsteller, ist Mitglied des Bürgerforums Stadtbild. Von seinen Fahrten und Wanderungen brachte er zuletzt nur noch Erinnerungen und Steine mit. Er schreibt: „Da liegen sie – Feuersteine von der Ostseeküste, Sandrosen aus der Sahara, Bimsstein und Obsidian von den Liparischen Inseln, Meerschaum aus Anatolien, Marmor von der Insel Thasos, Bergkristall aus den Alpen., dazwischen ein Seelilienhaupt aus dem fränkischen Muschelkalk, Alabaster aus dem Gipskeuper, Dendriten vom Altmühljura, Granit und grünlicher Phyllit aus dem Fichtelgebirge, goldfarbener Glimmerschiefer und azurblaues Kupfererz aus dem Vorspessart, sowie ein abgebrochener Wetzstein aus Miltenberger Buntsandstein. Dabei scheint uns nichts wesensfremder als der Stein, kalt, hart, gefühllos, stumm.

Aber viele Steine sind älter als alles Lebens und stumm nur für den unwissend Bequemen. Für primitive, besser ursprüngliche, Kulturen waren sie Spender und Bewahrer einer höheren Lebensmacht. Gemessen an der lächerlich knappen Zeit, seit der wir Metalle gebrauchen, war der Stein der Partner des Menschen. Die allermeiste Menschenzeit ist Steinzeit gewesen. Aus dem Stein, nur ein Beispiel, schlug der Mensch als einziges Lebewesen das wärmende, erhellende, schützende Feuer.

Geformte, aufgemauerte Steine sind oft die einzigen, die letzten Zeugen menschlichen Daseins. Das Heilige wie die profane Macht verlangte nach Ausdruck im Monumentalen, im Dauernden, im Steinbild und Steinbau.

Denn: Der Stein konserviert das Vergängliche.

Der Stein widersteht, gemessen an unserer Lebensspanne, der Zeit. In den Stein schlug der Mensch seine Träume. Bis ins frühe 19. Jahrhundert tobte in der Gelehrtenrepublik der Streit zwischen Neptunisten und Vulkanisten. Die Neptunisten sahen in dem evolutionären Wirken des Wassers die mächtigste Formkraft der Erdgeschichte. Die Vulkanisten predigten die revolutionäre Schöpferkraft der feurigen Vulkane. Es war eine weltanschaulich erhitzte Geisterschlacht. Und wie so oft hatten beide Parteien recht. Goethe, dem alles Polterwesen, in der Politik wie in der Natur, zuwider war, hat sich vorsichtig zu den Neptunisten gehalten. Er sah seine naturkundlichen Neigungen als notwendiges Gegengewicht zu allem spekulativen Denken und zu den Gefährdungen der Poesie. Früh schon hat er sich, das Geologenhämmerchen in der Faust, wortwahr mit den Gesteinen herumgeschlagen und bekannt: ’Steine sind stumme Lehrer, sie machen den Beobachter stumm, und das Beste, was man von ihnen lernt, ist nicht mitzuteilen.’ Versuchen wir es trotzdem.“