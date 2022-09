Der Muschelkalk – Liebling kritischer Geister

Bad Mergentheim. Das Mergentheimer Hausgestein ist der Muschelkalk. Er gibt dem oberen und mittleren Taubergrund das graue Steingesicht. Neben dem Vulkangestein und den metamorphen Gesteinen wie etwa dem Gneis steht die Gruppe der Sedimentgesteine. Sie haben sich aus verwittertem Material schichtweise auf dem Festland, meist aber im Meer abgelagert. Das gilt auch für die fränkisch-schwäbische Trias von Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper sowie den Jura. Nebenbei – die Naturkundler kennen eigentlich keinen Stein, sondern nur Gesteine und Mineralien, also in sich chemisch einheitliche natürlich gebildete Teile der festen Erdrinde. Alle unsere Gesteine bestehen aus einem Gemenge von Mineralien.

Der Kalk liebt verblüffende Maskierungen. Er erscheint als Korallenriff, Kreide, Marmor, Dolomit, als Jurakalk, Tuff, Travertin oder Tropfstein. Unser Muschelkalk bildet nur eine Erscheinung des Kalks. Sein Name verweist auf das knapp 200 Millionen Jahre alte Muschelkalkmeer, dessen Fauna er in versteinerten Negativabgüssen als sogenannte Petrefakten überliefert hat, vom austernknackenden, austernschlürfenden Saurier bis zur winzigen Muschel. Früher konnte man sich die versteinerten Meeresgeschöpfe auf den Bergen nur als Überbleibsel der Sintflut erklären, während Freigeister wie Voltaire sie großzügig als spielerische Figurationen der plastisch schaffenden Natur zu deuten versuchten.

Der Granitfreund Goethe, Krankheit und Sterben eigensinnig scheuend, hat den Muschelkalk als Massengrab der Meeresfauna nicht gemocht. Und der Landschaftsarchitekt und Planer der Autobahnschwünge, Alwin Seifert, hat, ebenso wie der grimme Zeitkritiker und Mythendeuter Gerhard Nebel, bekannt, dass er auf Kalkböden mit rheumatischen Anflügen und nervöser Reizbarkeit reagiere. Sie mussten freilich allesamt zugeben, dass unsere Flora nirgendwo so farbig vielfältig leuchtete wie auf Muschelkalk.

Dagegen stimmte der Muschelkalk eine Jahrhundertgestalt wie Ernst Jünger eher heiter: „... der Kalk ist dem, was wir als Leben begreifen, verwandter als der Granit... Der Kalk ist ein Grenzgänger zwischen den beiden Reichen, die wir als Leben und Tod trennen... Will man Tiere oder Pflanzen sammeln, so findet man in den Kalkgebirgen die reichste Ausbeute... Der leichte Übergang vom Stein zum Wasser und wieder zum Stein zurück zählt zu den großen Flutungen des Lebens, zum, Stirb und Werde’ der Natur.“

Der Muschelkalk, Walstatt und Sarkophag unzähliger Meerestiere, ist der Historiker unter den Gesteinen; er blättert sich kapitelweise als Petrefaktenarchiv der Erdgeschichte auf. Kein Wunder, dass er der Liebling kritisch-scharfer Geister war und ist.

Der Begründer der Germanistik Jacob Grimm, wählte als Briefbeschwerer einen Muschelkalkpetrefakten. Und Leopold von Buch, der bedeutendste Geologe der Goethezeit, hat augenzwinkernd oder ernsthaft vorgeschlagen, einen Ceratites nodosus, einen Ammoniten des Oberen Muschelkalks, in ein künftiges deutsches Reichswappen aufzunehmen, da dieses Fossil nur in Deutschland und Lothringen gefunden werde. Dafür hat ihn die Markelsheimer Weingärtnergenossenschaft als Emblem gewählt. bfs