„Der gute Geist“ verlässt das Schloss

Bad Mergentheim. Seit dem 6. Mai 1996 hat er zunächst im neu eröffneten Deutschordensmuseum, dann im Residenzschloss gearbeitet, war erst Aufsicht, bald Kassenkraft und engster Mitarbeiter des Haustechnikers, dann sein 1. Stellvertreter. Er kennt jeden Winkel des Schlosses, vom Keller über das Dach und bis hinauf zur Spitze des Bläserturms. Er weiß, welcher Schlüssel in welches Schlüsselloch passt, er weiß, welche Tür ein bisschen fester ins Schloss gezogen werden muss, welches Fenster beim Verschließen etwas anders als die anderen zu behandeln ist. Kurz: er ist der „gute Geist des Schlosses“ und kennt so gut wie jedes seiner Geheimnisse: Hans Neuwirth. Nun hat er sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Wissen gerne geteilt

Monika Menth, Leiterin der Schlossverwaltung Weikersheim, seine Chefin seit dem Übergang des Deutschordensmuseums an die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, hat sich im Namen der Kolleginnen und Kollegen von einem unermüdlichen Mitarbeiter in einer kleinen Feierrunde verabschiedet. „Mitarbeiter, die über so einen langen Zeitraum in einem Unternehmen tätig sind, sind von unschätzbarem Wert. Er hat sein Wissen mit den Kolleginnen und Kollegen gerne geteilt. Das kollegiale Miteinander war ihm immer wichtig und hat zu einem sehr guten Arbeitsklima geführt. Sein Fachwissen und sein Verantwortungsbewusstsein im Bereich Kasse, Sicherheit, Technik hat er ständig erweitert und zum Nutzen des Schlosses angewandt.“

Maike Trentin-Meyer, als Geschäftsführerin und Museumsdirektorin seine Chefin zu Zeiten des Deutschordensmuseums, sagt über ihren langjährigen Mitarbeiter: „Wenn es irgendwo fehlte und knapp war, Hans Neuwirth konnte man immer fragen. Er war stets einsatzbereit und hat über die 27 Jahre viele Lücken geschlossen.“ Neuwirth war vielfältig im Einsatz. Auch bei weit mehr als 50 Sonderausstellungen war er bei Auf- und Abbau aktiv sowie bei unzähligen Veranstaltungen und Vermietungen beim Umbau der Räume im Einsatz. Seine Rufbereitschaft führte zu vielen Nachteinsätzen – nichts war ihm zu viel. Sein Engagement bezog sogar seine Frau Johanna Neuwirth ein. Bei vielen Festen, Schlosserlebnistagen, Terminen wie Kaffeeklatsch oder Ausstellungseröffnungen war sie ehrenamtlich im Wirtschaftsbereich, sozusagen hinter den Kulissen des Schlosses, zu finden.