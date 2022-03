Der Generationswechsel im Vorstand ist gelungen

Bad Mergentheim. Bei seiner Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder des Zweigvereins Bad Mergentheim ein neues, junges Leitungsteam. Für die nächsten Jahre werden Regina Scherer (53), Christine Glass (48) und Yvonne Striffler (49) den Frauenbund leiten. Ihnen zur Seite stehen Frauen aus der „alten“ Riege, um ihr Leitungsteam mit Rat und Tat zu unterstützen. Als Beisitzerinnen wurden gewählt: Brigitte Firsching, Anneliese Mies, Rita Odenbreit Monika Stoll.

Doch zunächst begrüßte Brigitte Firsching die anwesenden knapp 50 Damen und erinnerte daran, dass die letzte reguläre Hauptversammlung im September 2020 war und im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Einschränkungen keine Hauptversammlung stattgefunden hatte. In einem Moment der Stille gedachte man der Menschen in der Ukraine und deren unendlichen Leides. Der Aufforderung, nicht mit dem Beten für den Frieden aufzuhören, folgte ein kurzer Impuls von Christa Herz, die die Frauen seit 1997 geistlich betreut, der in das gemeinsame Friedensgebet für die Ukraine mündete. Sehr anrührend war das von der Veeh-Harfen-Gruppe gespielte Lied „Sehnsucht heißt ein altes Lied der Taiga..“, dem die Anwesenden in Stille lauschten.

Es folgten die ausführlichen Berichte der Schriftführerin Anneliese Mies über die Aktivitäten der zurückliegenden Zeit seit der letzten Hauptversammlung, die durch die Pandemiezeit stark beeinträchtigt waren und natürlich die Kassenberichte von Monika Stoll (Hauptkasse) und Rita Odenbreit (Sozialkasse). Beiden wurden durch die Kassenprüferinnen Irmgard Schmeißer und Gerda Muhler eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigt, und so stand der von Veronika Herz beantragten Entlastung des Vorstandes nichts im Wege. F. Frauenberger dankte, auch im Namen aller Frauen des Zweigvereins, den Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit und lobte ausdrücklich die gut zu erkennende Harmonie zwischen den Vorstandsdamen. Sie beschenkte den Vorstand mit den ersten Schokoladen-Ostereiern. Der Beifall der Anwesenden zeigte, dass sie wirklich für alle gesprochen hatte.

Einsatz gewürdigt

Veronika Herz war es dann, die problemlos die anstehenden Wahlen leitete. Sie bedankte sich für die vom bisherigen Vorstand geleistete Arbeit und gratulierte den Neugewählten und den Wiedergewählten und wünschte ihnen ein „gutes Händchen“ für die kommende Zeit. Anschließend wurden für langjährige Treue zum KDFB geehrt: (in Klammern die Mitgliedsjahre): Anneliese Salch (65), Doris Knödler (60), Rosemarie Krieger (50), Ursel Herrmann, Irene Lillig, Rita Reichmann, Rosemarie Riegler, Maria Welz, (jeweils 45), Renate Dietzel, Simone Doerner, Rosa Götz (jeweils 30), Rita Walter (25), Johanna Kraft, Gertrud Stirnkorb (jeweils 20). Brigitte Firsching und Jolanda Schmid gratulierten den Jubilarinnen und überreichten Urkunden, Ehrennadeln und eine Hortensie im Topf. Aus gesundheitlichen Gründen konnten nicht alle Jubilarinnen an der Versammlung teilnehmen.

Die aus ihren Ämtern ausscheidenden Frauen wurden ebenfalls von Brigitte Firsching und Jolanda Schmid mit kleinen Abschiedsgaben bedacht. Renate Dietzel, Waltraud Kloss und Christa Herz erhielten neben einer Blume einen bemalten Stein mit Sinnspruch als Hinweis darauf, dass sie nun der Stein der Verantwortung nicht mehr drückt und ein kleines Honigglas, um ihnen das Leben zu versüßen.

Auch Cäcilie Fürst und Maria Welz, die ihr Amt als Vertrauensfrau des Zweigvereins abgeben, wurden mit kleinen Gaben für ihre langjährige Arbeit bedankt. Erste Amtshandlung des neugewählten Leitungsteam war zum Abschluss der Versammlung die Vorschau auf geplante Unternehmen und Aktivitäten.

Die Veeh-Harfen-Gruppe unter Leitung von Ulrike Müller lockerte die Versammlung mit ihren sanften Melodien auf, wobei Eingangslied und Schlusslied von den Frauen mitgesungen werden konnten. Auch den fünf Damen dieser Gruppe wurde schließlich mit einer kleinen Gabe gedankt. fi