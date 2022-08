Der Einsatz wurde belohnt

Bad Mergentheim. Sieben Kinder der Mittwochsgruppe der Ju Jitsu-Abteilung TV Bad Mergentheim hatten sich zum Ziel gesetzt, die Prüfung zum nächsten Gürtelgrad zu machen. Sie trainierten fleißig bei Laura Meinikheim, 3. Dan, und ihrem Trainerteam. Alle zeigten dem Prüfer Hennes Meinikheim, 6. Dan, was sie gelernt haben. Nicht nur das richtige Fallen und die Bewegungsformen wurden abgefragt, auch die Verteidigung gegen verschiedene Angriffe wollte der Prüfer sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den ersten gelben Streifen haben Ole Böther, Paul Dziallas und Melanie Martin gemacht. Die Prüfung zum zweiten gelben Streifen haben Cilia Kolberg und Fabio Thoma bestanden. Den gelben Gürtel tragen nun Felix Dziallas und Julius Löw und wechseln damit nach den Sommerferien in die Gruppe der Jugendlichen.

Außerdem haben elf Erwachsene den Einsteigerkurs mit Erreichung des gelben Gürtels erfolgreich abgeschlossen.

Mehr zum Thema TV Bad Mergentheim Gürtelprüfungen erfolgreich abgelegt Mehr erfahren Kaufmännische Schule Jugendliche erwarben die Mittlere Reife Mehr erfahren

Am Prüfungstag war die Aufregung schnell verflogen und die Prüflinge zeigten Alexander Ludwig, 2. Dan, was sie geübt hatten. Der Prüfer war mit den gezeigten Leistungen zufrieden und so überreichte Trainer Hennes Meinikheim allen elf Prüflingen den nächsten Gürtel..

Den Einsteigerkurs haben Dora Kocsis, Edith Ehrmann, Fabrice Fussler, Johann Wecker, Julian Seubert, Krisztina Quenzer, Michael Quirbach, Ntritan Gkaroyli, Richard Korsten, Felix Schuster und Gaby Melzer-Ries erfolgreich absolviert und tragen nun den gelben Gürtel.