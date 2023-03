Den Weinort gemeinsam von Müll befreit

Markelsheim. Bei herrlichem Frühlingswetter haben über 70 junge und jung gebliebene Markelsheimerinnen und Markelsheimer im Rahmen der „Aktion kehrtWende“den Weinort und seine Umgebung von Müll befreit. Alle waren sich am Schluss einig, dass es zwar toll sei, dass so viele Leute dabei waren, jedoch schade, dass Müllsammelaktionen immer noch nötig sind. So wurden unter anderem mehr als zehn Autoreifen gefunden, die in Gebüschen versteckt waren. Nun werden sie ordnungsgemäß entsorgt. Nach getaner Arbeit gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr zur Belohnung für alle fleißigen Helfer ein kleines Vesper, das vom DRK vorbereitet wurde. Ortsvorsteherin Claudia Kemmer bedankte sich bei allen Mitwirkenden, den Mitorganisatoren sowie den Fahr- und Transportdiensten für ihr Engagement. Bild: Stadt

