„Den Stein der Weisen entdeckt“

Bad Mergentheim. „Mergentheimer Steine erzählen“, heißt eine kleine Serie des Bad Mergentheimer Bürgerforums Stadtbild. Der heutige Teil vier trägt den Titel: „... aus den versteinerten Gärten des alten Neptunus“.

Nach seiner frühzeitigen Pensionierung als Cleversulzbacher Pfarrherr mit 39 Jahren wandten sich Eduard Mörike und seine Schwester Klara zunächst zum „Urfreund“ Wilhelm Hartlaub in das Wermutshäuser Pfarrhaus, wo sie im September 1843 für sechs Monate blieben. Dann hatte Mörike in der früheren Reichsstadt Hall am Kocher eine Wohnung gefunden.

Federzeichnungen mit Erläuterungen Mörikes. © Verein/Schiller- Nationalmuseum Marbach.

Hier, im Oberen Muschelkalk, erwachte Mörikes Knabenliebe zu den Petrefakten wieder, „Zierlichkeiten aus den versteinerten Gärten des alten Neptunus“. Die verspielte Formulierung darf uns nicht über den Ernst solcher Bemühungen hinwegtäuschen.

Erdmutter als Siegelbewahrerin

Im Sammeln und Klassifizieren der Versteinerungen einte sich Mörikes Freude am formal in sich Geschlossenen, Miniaturhaften mit der Verehrung der Erdmutter als Siegelbewahrerin einer schier unerschöpflichen Gestaltenfülle.

Als Bub hatte er sich schon eine kleine Sammlung von Petrefakten angelegt, und als Vikar auf den besonnten Felsen, den alten Wolkenstühlen der Alb, nach einem Zufallsfund gebückt.

Mit Feuereifer und Konsequenz begann das Steinestudium jedoch erst am Kocher und dann an der Tauber. Freund Hartlaub teilte Mörikes Passion.

Steinschwere Pakete, kauzige Musterkärtchen, Fachbücher und akribisch exakte Zeichnungen wurden ausgetauscht. Zum ersten und zum letzten Male sehen wir Mörike hier als Systematiker.

Am Kocher wie an der Tauber, da vor allem am Trillberg, stieg er, Hammer, Meißel, Abendbrot in der Tasche, hangwärts. „Das sind meine köstlichsten Stunden“, schildert er seine Emotionen. Mörikes Briefwechsel mit dem berühmten Tübinger Geologen Friedrich August Quenstedt verrät Kennerschaft. Anregungen bot in Mergentheim auch das Naturalienkabinett des Herzogs Paul im ausgedienten Hochmeisterschloss. Zuhause, am Marktplatz, richtete sich Mörike sogar unterm Dach eine Steinkammer ein; auf einer Pritsche konnte er dort stundenlang bei seinen Petrefakten verweilen.

Traumverlorene Sensibilität

Die traumverlorene, traumbedrohte Sensibilität Mörikes, der von ihm früh erkannte „unglaublich verzärtelte Gang meines innern Wesens“, sie forderten ein Gegengewicht.

So wird sein Hunger nach dem Hausbrot der Realien ganz verständlich. Eine spezifisch mörikesche Eulenspiegelei blitzt in einem seiner Musterkärtchen an Hartlaub auf. Mörike kommt von einem Spaziergang zurück und eröffnet seiner Schwester Klärchen: „Du, jetzt hab ich endlich den Stein der Weisen entdeckt.“ Daraufhin Klärchen: „So? Das könnten wir brauchen. Was ist’s denn?“ – „Es ist der Obsidian...“ – „Warum ist er dann aber der Stein der Weisen?“ – „Weil er mit seinem Namen schon das Prinzip aller Weisheit predigt: Die Selbsterkenntnis.“

Klärchen besinnt sich und begreift dann lachend die schwäbische Variante des „Erkenne dich selbst“: O – bsi – di – an!“ bfs