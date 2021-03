Die Hector-Kinderakademie mit ihrem Standort Bad Mergentheim plant neue Kurse für kleine Forscher. Rund 200 Grundschüler sollen davon profitieren.

Bad Mergentheim. Geschlossene Schulen und keine in Präsenz stattfindenden Förderangebote: Die Corona-Pandemie stellt vor allem Kinder mit besonderen Lernbedürfnissen auf die Probe. Auch die Hector-Kinderakademien, ein Förderprogramm für besonders begabte Kinder, pausieren aktuell corona-bedingt. Auch am Standort Bad Mergentheim.

Ab Mitte April, so hofft die Geschäftsführerin der Kinderakademie in der Kurstadt, Christina Hay, sollen wieder Kurse in Präsenz stattfinden, sofern die staatlichen Corona-Beschränkungen und -Vorgaben dies zulassen. Rund 200 Grundschüler sollen dann zwischen Tauberbischofsheim und Creglingen – insgesamt sind 24 Grundschulen im Boot – wieder eine Chance zur Teilnahme erhalten und tolle neue Erfahrungen machen dürfen.

Die Hector-Kinderakademien bieten besonders begabten und hochbegabten Grundschulkindern zusätzlich zum regulären Schulunterricht ein für sie entwickeltes Förderprogramm an. Rund 24 000 Grundschulkinder nehmen pro Halbjahr an den Kursangeboten an 66 Standorten teil. Die Kinderakademien werden von der Hector-Stiftung II finanziert, vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport unterstützt und vom Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen und vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt wissenschaftlich begleitet.

Derzeit nur Online-Angebot

Für die Zeit des noch geltenden Lockdowns in diesem Weiterbildungsbereich haben sich die Verantwortlichen ein Online-Angebot einfallen lassen. Dazu äußert sich Professor Ulrich Trautwein, Leiter der wissenschaftlichen Begleitung der Kinderakademien, wie folgt: „Die sehr wissbegierigen und begabten Schülerinnen und Schüler brauchen fortlaufend eine entsprechende gezielte Förderung und Unterstützung. Auch jetzt sollen sie sich mit herausfordernden Aufgaben aus ihrem Interessenspektrum beschäftigen können.“

Aus diesem Grund habe das Team der wissenschaftlichen Begleitung der Hector-Kinderakademien mit der Unterstützung vieler engagierter Geschäftsführungen ein neues akademieübergreifendes Online-Angebot geschaffen. Ein Novum in vielerlei Hinsicht: „Es ist ortsunabhängig. Alle Kinder der 66 Hector- Kinderakademien im gesamten Bundesland haben Zugang zu den ausgewählten und speziell für sie konzipierten Kursen. Außerdem können die Kinder selbst entscheiden, wann sie sich online den vielen Knobelaufgaben, Rätseln und Programmieraufgaben widmen und sie individuell in ihren Tagesrhythmus integrieren“, erklärt Kristin Funcke, Programmdirektion der wissenschaftlichen Begleitung.

Langfristig soll das neu geschaffene Online-Angebot eine Ergänzung zu dem wieder „live“ stattfindenden Förderangebot für besonders begabte Kinder sein. „Bis dahin werden wir unser digitales Lern- und Lehrangebot kontinuierlich aufbauen mit neuen spannenden Aufgaben. Im besten Fall schaffen wir gerade eine über Corona hinaus andauernde Online-Community für die besonders begabten Kinder“, fährt Funcke fort.

Christina Hay ist geschäftsführend für die Hector-Kinderakademie (HKA) in der Kurstadt tätig. Sie freut sich, wenn es endlich wieder mit Präsenzveranstaltungen losgeht und rund 200 Kinder der Klassen 1 bis 4 aus der Region – voraussichtlich ab Mitte April – die besonderen Angebote wieder nützen dürfen. Zwischen dem 5. und 13. März findet die Anmeldephase für die mehr als 30 Kurse statt.

Die Schüler werden von ihren Lehrern für das Programm nominiert und buchen selbstständig ihre Kurse unter www.hka-kurse.de (auf der Internetseite: Bereich Bad Mergentheim auswählen). Im Anschluss daran „bestätigen“ die Lehrkräfte die Kinder. Danach werden die Kinder in die unterschiedlichen Kurse eingeteilt und erhalten vor Ostern per E-Mail von der Geschäftsführerin die Zu- oder Absage.

Lego-Roboter und Origami

Auch im neuen Semester gibt es in Bad Mergentheim wieder bewährte Angebote: unter andere Lego-Roboter (Kinder bauen und steuern ihre eigenen Roboter), „Kleine Forscher“, Fischertechnik, „Geheime Schriften“, dazu vielfältige Angebote im künstlerischen und sprachlichen Bereich wie beispielsweise Origami, Astronomie oder „Wir erkunden die Altstadt“.

Neue Kurse in den vergangenen beiden Semestern waren „Mikro- Labor – was das Auge nicht sieht“, der Bau eines Modellsegelbootes, Holzobjekte mit verschiedenen Herstellungstechniken sowie „Bilder, Formen, Schriften – Bearbeiten am PC“. Ganz neu ab diesem Semester wird der Kurs „Experimentieren mit Lebensmitteln“ angeboten. Hierfür konnte laut Christina Hay eine erfahrene Referentin, die schon früher Kurse an der HKA Bad Mergentheim angeboten hat, gewonnen werden.

Hay berichtet auch, dass Kurse, „die sich im Sommersemester normal großer Beliebtheit erfreuen, wie zum Beispiel Floßbau, in neue Kurse umgewandelt werden, da sie in der momentanen Situation so nicht verwirklichbar wären“.

Weiter erklärt die örtliche Kinderakademie-Geschäftsführerin: „Die mehr als 15 Referenten lassen sich immer wieder neue, interessante Kurse einfallen und reagieren auf die Corona-Einschränkungen und -Vorgaben. Das ist nicht selbstverständlich! Die Akademieleitung ist sehr stolz und froh, solch engagierte Kursleiter zu haben.“

Ein großes Lob spricht Christina Hay in diesem Zusammenhang auch Maria Warkentin aus, die jahrelang unter dem Dach der Kinderakademie ihre „Theaterwerkstatt“ angeboten hat „und mit viel Herzblut viele Kinder mit ihrer Art und diesem Angebot begeistert hat. Leider kann sie ihren Kurs nicht mehr anbieten“, so Hay.

Präsenzkurse nach Ostern?

Aktuell finden am Mergentheimer Standort der Hector-Kinderakademie nur zwei Online-Kurse statt. „Wir hoffen, dass die Kurse nach den Osterferien wieder in Präsenz starten können“, sagt Christina Hay. Aktuell sei dies aber noch nicht sicher, da es von offizieller Seite noch keine Information gebe, ab wann die Kinderakademien hier wieder starten dürfen.

Wer sich für die digitalen Angebote der HKA interessiert, kann sich Passwort und Zugang direkt bei der Geschäftsführerin besorgen.