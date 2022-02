Demonstrationen bei Stadt anmelden

Bad Mergentheim. Demonstrationen/Kundgebungen müssen formal angemeldet werden. Darauf weist das Ordnungsamt in einer Pressemitteilung hin. Hintergrund sind regelmäßige Versammlungen mit teils mehreren Hundert Teilnehmenden, die als „Spaziergänge“ deklariert werden. In der persönlichen Ansprache hätten Teilnehmer bisweilen geäußert, sie hätten nicht gewusst, dass man dafür eine formale Anmeldung braucht. Deshalb weise die Stadt nun noch einmal darauf hin, heißt es weiter. Dies gelte auch, nachdem eine örtliche Allgemeinverfügung gegen die „Spaziergänge“ von der Stadt wieder zurückgenommen worden sei. Die Demonstration sei spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe bei der zuständigen Stelle anzumelden. Der Bescheid ergehe in der Regel gebührenfrei. Zuständige Stelle sei das Sachgebiet Verkehrswesen (strassenverkehr@bad-mergentheim.de, Telefon 07931/573000). Die Bekanntmachung zur Rücknahme der früheren Allgemeinverfügung kann auf www.bad-mergentheim.de unter den „Öffentlichen Bekanntmachungen“ eingesehen werden. stv

