Dem Schloss eng verbunden

Bad Mergentheim. Eine Bildungsbürgerin im besten Sinne war Herta Grieffenhagen, die dem Deutschordensmuseum bzw. dem Residenzschloss Mergentheim über Jahrzehnte verbunden war. Durch die Mitgliedschaft im Verein Deutschordensmuseum kam sie dazu, sich der Inventarisierung der umfangreichen Museumsbibliothek zu widmen.

Über 20 000 Verzettelungen nahm sie von 1989 bis 2010 dabei vor, damit man auch entlegene Aufsätze zu den Interessengebieten des Museums finden konnte. Auch übernahm sie den Ankauf für die Bibliothek. Als sie 2010 aufhörte, war es nicht leicht, Ersatz für diese Arbeit zu finden.

Kürzlich verstorben: Herta Grieffenhagen, die sich um das Deutschordensmuseum verdient gemacht hat. © Residenzschloss

Herta Grieffenhagen, geborene Deeg, wuchs in Althausen auf, wo ihr Vater Lehrer war und mit der Familie im Haus neben der Kirche wohnte. So war er auch zur Stelle, als 1939 beim Anlegen des Sportplatzes ein aufsehenerregendes Hockergrab, eine Mehrfachbestattung, aus der Jungsteinzeit, gefunden wurde. In diesem Zuhause wurde ihre Liebe zur Heimat geweckt, die sich in vielen Facetten zeigte.

Zusammen mit ihrem Mann, dem Ostpreußen und Publizisten Hans Henning Grieffenhagen, pflegte sie das Interesse für Kultur und Geschichte. Das führte auch dazu, dass Herta Grieffenhagen ein volkskundliches Buch über ihren Heimatort schrieb: „Sitten und Bräuche in Althausen. Ein Dorf erzählt von früher“, das 2006 erschien. Was ihr von Einwohnern zum Tages-, Wochen- und Jahresablauf, zum Lebenslauf, zu Umgangsformen, Redensarten und Aberglauben geschildert wurde, was ihr an Tanzliedchen, Kinderliedern Kinderreimen zugetragen wurde und was sie selbst noch wusste, hat sie in diesem Buch zusammengefasst. Dort erfährt man viel über das alte Tauberfranken.

Viele besondere und alltägliche, aber kulturwissenschaftlich interessante Objekte aus ihrer Familie ließ sie dem Deutschordensmuseum für seine Sammlungen zukommen. Darunter z. B. die kostbare Nähmaschine ihrer Mutter und sogar das für seine Zeit moderne Brautkleid ihrer Mutter mit Schleier aus den 1920er Jahren. Alle Objekte versah sie mit Beschreibungen zu ihrer Herkunft.

2012 bearbeiteten Schüler aus der Kaufmännischen Schule diese Objekte für eine Ausstellung „Alltag zwischen den Weltkriegen – Geschichte einer Mergentheimer Familie 1914-1945“ und lernten so viel über die Zeit ihrer Großeltern und Urgroßeltern. Ein interessantes Panorama über eine Familie aus der Region konnte damit gezeigt werden. Herta Grieffenhagen war ein stets gerngesehener Gast im Schloss. Jetzt ist sie kurz vor ihrem 94. Geburtstag im Mörike-Haus gestorben. „Das Residenzschloss Mergentheim und der Verein Deutschordensmuseum werden sie in guter Erinnerung behalten“, schreibt das Schloss.