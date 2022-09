Dem Rätsel der Basilika auf der Spur

Bad Mergentheim. Pfarrerin Angelika Segl-Johannsen erwartet bei den Caféhausplaudereien interessante Gäste, die etwas zu erzählen haben: Der Gast des letzten Abends im Jahr, am Montag, 19. September, 19.30 Uhr in der Wandelhalle ist Hans-Jörg Wilhelm aus Unterregenbach. Er produziert Schaumweine vom Obst eigener Streuobstwiesen. Der Abend beginnt daher auch mit einer Schaumweinverkostung. Außerdem brennt er für die Rätsel der Vergangenheit Unterregenbachs, die den Besucher durch unglaubliche archäologische Funde verwirren. Wie kam es dazu, dass in diesem winzigen Dorf einst eine riesige Basilika stand, die Pilger aus aller Welt angezogen hat? Wilhelm ist auf die Spurensuche gegangen und berichtet von seinen Entdeckungen. Nach einer Talkrunde von Pfarrerin Angelika Segl-Johannsen mit Wilhelm sind alle Besucher eingeladen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. asj

