Delf-Prüfung erfolgreich abgelegt

Bad Mergentheim. Die Freude am Erlernen der französischen Sprache war an der Realschule Sankt Bernhard auch im Schuljahr 2019/20 trotz der Pandemie ungetrübt. Jetzt wurden die Zertifikate der Delf-Prüfung an die Jugendlichen ausgehändigt. Das „Diplôme d’études de la langue francaise“ ist ein international anerkanntes Zertifikat, das den Schülern das Niveau A1 bzw A2 gemäß dem europäischen Referenzrahmen bescheinigt. Schulleiter Axel Janke lobte das hohe Engagement der „Delflinge“, die es auch in einem Schuljahr mit Pandemie auf sich nahmen, sich auf eine freiwillige Prüfung vorzubereiten. Diese wurde von der Delf-Beauftragten des Sankt Bernhard, Charlotte Trüstedt, geplant und vom französischen Institut Stuttgart durchgeführt. Alle 17 Prüflinge legten die Prüfung erfolgreich ab; teilweise sogar mit Ergebnissen von über 90 von 100 Punkten.

Fachschaftsvorsitzende Barbara Goedeckemeyer, die die Prüflinge im letzten Jahr im Homeschooling auf die Prüfung vorbereitete, zeigte sich beeindruckt, dass die Schüler in allen Delf-Disziplinen (Hörverstehen, Leseverstehen, freies Schreiben und mündliche Kommunikation) überzeugen konnten. Auch im Schuljahr 2020/2021 wurde die Delf-Prüfung an Sankt Bernhard abgelegt. Die Ergebnisse werden im Laufe des kommenden Schuljahres erwartet.