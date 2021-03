Bad Mergentheim/Stuttgart. Der Dehoga, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband, hat am Dienstag bundesweit für eine Öffnungsperspektive der Branche demonstriert. Im Hinblick auf die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch hat der Landesverband Baden-Württemberg auf die Schwierigkeiten der Hotel- und Gastronomiebetriebe aufmerksam gemacht.

Der Dehoga-Vorsitzende im Main-Tauber-Kreis, Frank Bundschu aus Bad Mergentheim, machte in der Landeshauptstadt gemeinsam mit allen Kreisvorsitzenden des Dehoga, mit einer öffentlichen Versammlung, die Erwartungen an die Politik deutlich. „Es geht einfach nicht, dass unsere Branche am längsten geschlossen ist und nun mit keinem Wort in den Öffnungsplänen erwähnt wird“, so Frank Bundschu: „Auch wenn Hilfsprogramme die Unternehmen stützen, das beste Hilfsprogramm sind Gäste in unseren Betrieben.“

„Wir wollen keine Öffnung um jeden Preis, aber wir fordern einen Plan, der aufzeigt unter welchen Hygienemaßnahmen und ab welchen Inzidenzwerten, welche Bereiche geöffnet werden dürfen. Das Öffnen der Außengastronomie im März ist wohl mehr Wahlkampf, als eine ehrlich gemeinte Öffnungsperspektive“, meint Frank Bundschu in seiner Pressemitteilung weiter. pm