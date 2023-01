Das spannende Leben eines Prinzen

Langenburg. „Count Gleichen – Wie ein Prinz zu Hohenlohe-Langenburg in England eine neue Heimat fand“ ist der Titel eines Vortrags am Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr im Torturm Langenburg. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe: „Neue Schlossgeschichten in der Torturmreihe“.

Referent Axel Dittrich erzählt die Geschichte eines Prinzen und seiner Familie, der seiner hohenlohischen Heimat den Rücken kehrte, um die Welt zu sehen. Seinen Spuren sind so spannend wie ein Roman und dieser erzählt von einer Familie von Königinnen, Kaisern, Seefahrern, Spionen, Diplomaten und Künstlerinnen. Geboren wurde der Prinz 1833 als Victor zu Hohenlohe-Langenburg (Bild). Aus Liebe gab er seinen deutschen Titel auf und lebte als Count Gleichen in England, fuhr zur See und begründete einer der faszinierendsten Seitenlinien der Hohenloher.

© Schloss Langenburg

Weitere Termine sind am Sonntag, 12. und Sonntag, 19. Februar, jeweils um 17 Uhr. Die Platzzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung notwendig unter Telefon 07905/ 910218 oder vhs-langenburg@t-online.de.