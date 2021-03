Das Ehepaar Andreas Berge und Christiane Stribel-Berge ist auf Honorarbasis bei den Musikschulen Bad Mergentheim und Lauda-Königshofen tätig. Zudem hat Andreas Berge noch Festanstellungen in Teilzeit an einer Schule in Künzelsau sowie am Deutschorden-Gymnasium in der Kurstadt. Christiane Stribel-Berge hat eine Teilzeit-Anstellung an der Musikschule Ludwigsburg. Ein Zubrot verdienen sie sich

...