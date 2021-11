Das Jesuskind hält das Kreuz fest umschlossen

Bad Mergentheim. Eine Serie mit insgesamt 21 Teilen unter dem Titel „Mergentheimer Hausheilige und Hausmadonnen“ des Bad Mergentheimer Bürgerforums Stadtbild geht heute zu Ende.

Bad Mergentheim war bis in die Nachkriegszeit ein typisches Ackerbürgerstädtchen. Im Jahre 1950 lebte in Deutschland ein Viertel der Bevölkerung von der Landwirtschaft. Heute sind es nur noch zwei Prozent.

2 Bilder Der handgemalte Teller zeigt das Baumannsche Anwesen wohl in den 1930er Jahren. © Baumann

In der Altstadt waren Bauernhöfe allgegenwärtig. Das Bürgerforum hat in der Broschüre „Stadtblick 3“ eine Reihe von ihnen beschrieben. Vom ehemaligen Bauernhof der Familie Baumann sind keine Spuren mehr zu sehen. Er stand am damals so bezeichneten Oberen Markt 38-40. Heute findet man dort das Hotel Central.

Ein wahrscheinlich in den 1930er Jahren gemalter Teller zeigt das stattliche Bauernhaus. Dahinter steht eine große Scheune, der Kuh- und der Pferdestall. Das Wohnhaus hat kleine Fenster und ein Krüppelwalmdach. Das legt die Vermutung nahe, dass das Haus schon vor der Barockzeit entstanden ist. An seiner Süd-Ost Ecke ist mit weißer Farbe schemenhaft eine Madonnenfigur und darüber ein Dächlein angedeutet.

1956 gab der Vater des Verfassers die Landwirtschaft auf. Ende der 1950er Jahre wurde das Anwesen an eine Heilbronner Firma verkauft. Die Familie zog um in das neu erbaute Haus in der Milchlingstraße. Die Hausmadonna zog selbstverständlich mit um.

An der Giebelseite wurde eigens eine kleine Nische geschaffen. Bei der Abnahme der Madonna wurden starke Schäden im Fuß- und Sockelbereich festgestellt. Man entschloss sich dazu, diese Bereiche zu erneuern. Außerdem kam man zu der Auffassung, dass die Madonna nicht mehr der Witterung ausgesetzt werden soll. Sie fand ihren neuen dauerhaften Aufstellungsort in der Wohnung der Familie Baumann.

Der ganzen Erscheinung nach wurde die Figur im Barock geschaffen. Es fällt auf, dass Maria den Blick streng auf den Boden richtet. Das Jesuskind hält das Kreuz fest umschlossen.

Zeigt es das Erlöserzeichen oder hat es eher eine Waffe in der Hand? Der Typus der so genannten Schlangentöter-Madonna war im Barock sehr beliebt.

Es kann vermutet werden, dass die Figur bei der Restaurierung wesentlich verändert wurde.

Stand die Madonna ursprünglich auf einer Schlange? Reckte das Jesuskind der Schlange das Kreuz wie eine Waffe entgegen? Diese Fragen bleiben offen. Alois Baumann