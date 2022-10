Das FN-Turmblasen geht jetzt in die Winterpause

Mit einem Abendständchen endete am Freitag, 7. Oktober, die 68. Saison des FN-Turmblasens auf dem Deutschordenplatz.

Bad Mergentheim. Diese, von den Gästen und Einwohnern geschätzte Tradition, geht nun wieder in die Winterpause. Die Zuhörer lauschten an diesem wunderschönen lauen Spätsommerabend in der Innenstadt dem Bläserquartett Maximilian Ortmeier, Josef Staudt, (beide Trompete), Dieter Hofmann (Bariton) und Thomas Kunhäuser (Posaune).

Abendlied als Höhepunkt

Die Serenade begann mit einem dem Choral „Die Himmel rühmen“ nach einer Melodie von Ludwig van Beethoven, ehe die Volkslieder „Am Brunnen vor dem Tore“ und „S’Feieromd“ erklangen. Die abendlich-romantische Stimmung unter den Zuhörern auf dem Deutschordenplatz fand ihren Höhepunkt in dem Abendlied „Der Mond ist aufgegangen. Dieses Lied wurde 1790 von Matthias Claudius als religiöses Abendlied geschrieben. Vertont wurde es noch im selben Jahr vom Hofkapellmeister Johann Abraham Peter Schulz. Die Serenade endete mit dem Wiegenlied von Johannes Brahms „Guten Abend, gut’ Nacht“. Die Saison 2022 war geprägt von Neuerungen: Turmbläser Maximilian Ortmeier hatte sich für jede Veranstaltung ein eigenes Motto überlegt: „Solotrompete“ hießt das Thema im Juni, im Juli folgte „Turmmusik mit zwei Trompeten“, der August stand unter dem Motto „Sing mit“. Hier konnten die Gäste vor dem Schloss kräftig bei den volkstümlichen Weisen mitsingen. „Turmmusik mit drei Trompeten“ war schließlich das Thema im September. Erfreut zeigte sich der FN-Turmbläser auch über die zahlreichen begeisterten Zuhörer, die jeden ersten Freitag im Monat zum Deutschordenplatz kämen, um sich an den abendlichen Weisen zu erfreuen.

Bis zum kommenden Frühjahr herrscht nun Schweigen auf dem Bad Mergentheimer Bläserturm, doch am Freitag, 5. Mai 2023, öffnet sich wieder das Fenster in der Bläserstube und Solotrompeter Maximilian Ortmeier wird dann erneut jeden ersten Freitag im Monat seinen musikalischen Gruß über die Dächer der Kurstadt erklingen lassen. bas