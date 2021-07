Das Durchhaltevermögen gewürdigt

Bad Mergentheim. 77 Schüler der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim absolvierten vom 10. bis 12. Mai ihre schriftliche Abschlussprüfung in den Abteilungen Metalltechnik, Elektrotechnik, Körperpflege und Nahrung. Nicht wenigen Schülern gedachte die Schule Preise und Belobigungen für ihre herausragenden Leistungen zu.

Aufgrund der geltenden Lockerungen war es in diesem Sommer wieder möglich die verdienten jungen Menschen in einem feierlichen Rahmen ins Leben zu entlassen. Dieser Jahrgang durchlebte die Ausbildung in einer gänzlich anderen Gangart, weil die Pandemie-Situation das Lernen und Lehren über ein Jahr hinaus bereits signifikant beeinflusste.

In der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim wurden dafür umfassende technische Hilfsmittel nachgerüstet, Lehrkräfte entsprechend fortgebildet, um die berufliche Zukunft dieser Schüler nicht nachhaltig Schaden nehmen zu lassen. In diesem Zug haben die betrieblichen Partner ebenfalls neue Wege erschlossen, um die Bildungsgänge der Schüler zu unterstützen.

Eindeutiger Abschluss

In seiner Festansprache lobte der geschäftsführende Schulleiter Peter Wöhrle das Durchhaltevermögen der Absolventen und auch der Lehrkräfte, weil womöglich durch so manches Hindernis in der Pandemie die ohnehin schon anspruchsvollen Ausbildungsinhalte zusätzliche Belastungsmomente erhielten. Es gebe viele Gründe, den Weg zu verlassen, doch keiner habe sich dieser Verlockung hingegeben, stattdessen durchgezogen, was vor mitunter drei Jahren begonnen wurde. Wolfgang Burkhardt, Abteilungsleiter für Ernährung, Körperpflege und Gesundheit, verdeutlichte den Gedanken des Schulleiters, indem er unterstrich, dass die teils quälenden Ungewissheiten der Pandemie am Ende dieser Ausbildung mit der unzweifelhaften Sicherheit eines eindeutigen Abschlusses quittiert wurden. Das Auf und Ab habe somit in einiger Hinsicht ein sinnstiftendes Ende gefunden.

Aufgrund bemerkenswerter Leistungen wurde 24 Schülern ein Preis und neun eine Belobigung unwiderruflich in ihre Identität eingeschrieben, somit einem Drittel aller Teilnehmer.

Der Gesamtdurchschnitt aller Geprüften lag bei gerundeten 2,4 wie auch im Winter 2020. In der Abteilung Metalltechnik lag der Durchschnitt bei 2,2. Dort wurden für herausragende Leistungen fünf Schüler mit einem Preis und drei mit einer Belobigung geehrt. In der Abteilung Elektrotechnik erreichten die Schüler den Schnitt von 2,0. Dabei erhielten die 17 Besten der Abteilung einen Preis sowie vier Belobigungen. Auch in der Abteilung Körperpflege haben sich die Schüler hervorgetan mit einem Schnitt von 2,6 und zwei Preisträgen – die übrigens Schulbeste jeweils waren. Mit 2,8 schnitten die Schüler der Abteilung Nahrung ab und erhielten für besondere Leistungen zwei Belobigungen.

Es erhielten ihre Zeugnisse aus der Abteilung Elektrotechnik die Schüler folgender Klassen: Jochen Hörnig (E3BT), Richard Böhm, Paul Dürr, Fehmi Hamzaj, Christian Ludwig, Ben von Müller (E3FI); Julian Englert, Jonas Grein, Sebastian Haag, Noah Knolmayer, Marcus Konrad, Justin Kromm, Konstantin Rappert, Matija Spicko, Daniel Steinberger, Daniel Walter, Josia Wegmann (E3FS); Gordon Keller, Florian Pfeuffer, Leo UIsamer (E3ME1) und Sven Hofer (E3ME2).

Daneben bekamen von Klassenlehrer Thomas Heer sowie Fachlehrer Andreas Amann die Schüler der E3BTU ihre Zeugnisse überreicht: Loay Aborashed, Ala Abu Frieh, Aboud Alabdlah, Ahmad Alkrayem, Denis Bartel, Yevgeniy Chshukin, Waldemar Dukart, Thomas Fabris, Andrei-Ciristian Fülöp, Maxim Golub, Agnes Kaszubowska, Serhii Khaminich, Vladislav Kirch, Mohamad Kmayha, Ahmed Mohamed Estpan, Artur Mroz, Taner Yigit und Petar Yordanov.

Aus der Abteilung Metalltechnik nahmen die Schüler ihre Zeugnisse von Abteilungsleiterin Kati Grützmacher sowie Klassenlehrern Regine Kuhnert und Benjamin Trefs entgegen: Ahmet Dogan, Sezer Dogan, Andre Humm, Mohamad Karkora, Kevin Schlotgauer, Emre Tyat (M2AF); André Knorsch, Tomislav Regovic, Michael Sergejew (M3AH); Marcus Brückner, Moritz Daiber, Marvin Wiegner (M3WZ); Carlos-Luca Göller, Theo Läpple und Aaron Vokovich.

Abteilungsleiter Wolfgang Burkhardt überreichte im Beisein von Klassenlehrerin Alica Gsell Zeugnisse an: Sandra Banzer, Nathalie Döppert, Anwer Khairi Eedo, Sofie Geißler, Fatima Hassoun, Alina Klopf, Stefania Mavrokostidou, Lorisa Recktenwald und Saied Rezai.

Des Weiteren verabschiedeten sich mit der feierlichen Übergabe des Abschlusszeugnisses die Klassen- und Fachlehrerinnen der Abteilung Nahrung Susanne Thienel, Nina Klingert sowie Kerstin Lanig im Beisein des Abteilungsleiters Wolfgang Burkhardt von folgenden Schülern: Justin Reit, Andreas Schwenk, Niclas Straka (H3BA); Diana Schmitt, Cyprian Trentin-Meyer (H3BV); Maximilian Lang, Paul Schmieg, Nils Schuler (H3FL) und Jacob Elling (H3FV).