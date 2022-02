Darmkrebs früh erkennen

Bad Mergentheim. Darmkrebs ist die häufigste Krebserkrankung, die sowohl Männer als auch Frauen betrifft. Mehr als 62 000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr neu daran.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darmkrebs ist zugleich eine Krebserkrankung, bei der eine Vorsorge wirklich möglich ist. „Bei einer Darmspiegelung kann man schon Vorstufen von Darmkrebs erkennen und diese direkt entfernen und so Darmkrebs vorbeugen“, erläutert Dr. Verena Nothtroff, Oberärztin der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Caritas-Krankenhaus.

„Keine Corona-Pause“

In ihrem Online-Vortrag „Darmkrebs macht keine Corona-Pause“, am Donnerstag, 3. März, um 18 Uhr, geht die Oberärztin auf die Möglichkeiten der Vorbeugung und Früherkennung ein und stellt neue Entwicklungen bei der Therapie von Darmkrebs vor. „Wir sehen leider, dass die Angst der Patienten vor einer möglichen Corona-Infektion viele Menschen vom Gang zum Arzt und einer Krebsvorsorge abhält.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Vorfeld verhinderbar

Dabei ist Darmkrebs eine Tumorerkrankung, bei der wir die Erkrankung bereits im Vorfeld verhindern können“, betont Dr. Nothtroff. Sie rät daher allen Männern und Frauen, regelmäßig die Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen und empfiehlt dabei vor allem die Koloskopie (Darmspiegelung). In ihrem Vortrag stellt sie kurz den Ablauf einer Koloskopie vor.

Die Oberärztin im zertifizierten Darmzentrum im Caritas-Krankenhaus beschreibt außerdem frühe Warnzeichen und Symptome, die auf Darmkrebs hindeuten können.

Dr. Nothroff geht in ihrem Onlinevortrag auch auf die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bei Darmkrebs ein und beschreibt die Vorteile der Therapie in einem geprüften Darmzentrum. Sie informiert außerdem, wie man durch eine gesunde Lebensführung der Erkrankung vorbeugen kann.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Fragen vorab per Mail

Im Anschluss an ihren Vortrag steht Dr. Nothtroff für Fragen zur Verfügung.

Interessierte können auch schon vorab Fragen per E-Mail an Dr. Nothtroff senden, die sie dann am Abend beantworten wird.