Bad Mergentheim. Warme Kleidung war für die Mitglieder des Bahnengolfclubs Bad Mergentheim zum Saisonende angesagt. Das traditionelle Abschlussturnier sollte über die Bühne gehen. Bei drei Grad trafen die ersten Mitglieder bereits um 8.30 auf dem Platz ein um die Bahnen von Laub und Wasser zu befreien. Dann noch das ein oder andere Hindernis trocken reiben damit die Bälle nicht ins Rutschen kommen und anschließend konnte man anfangen sich einzuspielen.

Da trat für den einen oder anderen Spieler schon das erste Problem auf – der Ball war zu kalt. Was bei 18 bis 25 Grad gut läuft, kam bei drei Grad nicht ins Rollen oder ging nicht wie gewohnt von der Bande weg.

Die Gewinner. © BGC

Das Abschlussturnier sollte über vier Runden, auf Ergebnis gehen.

Pünktlich um zehn Uhr ging die erste der gelosten Dreierpaarungen an den Start. Als einziger Spieler hatte offensichtlich Michael Huhn seine Bälle im Griff. Eine tolle 22 stand am Ende der ersten Runde, gefolgt von Philipp Köhler (25), Martina Huhn und Karl-Otto Weber (27) und Marianne Weber mit 28. Die restlichen Spieler kamen nicht so gut zurecht und spielten Schwarz (ab 30 Schläge aufwärts).

In Runde zwei starteten Philipp Köhler und Martina Huhn mit je 22 Schlägen eine Aufholjagd, kamen aber nicht gravierend an Michael Huhn ran, da er eine 24 spielte.

In Runde 3 begann dann Patric Sprung seine Aufholjagd mit 22 Schlägen. Philipp und Martina spielten beide 23, Michael verlor mit 25 Schlägen die Führung an Philipp.

In Runde vier setzte Patric Sprung seine Aufholjagd mit 24 Schlägen fort. Aber an Philipp kam er nicht mehr ran, der spielte ebenfalls 24 und konnte sicher sein, unter den Besten zu landen. Michael gab noch einmal alles. An Bahn drei, mit der er an diesem Tag gar nicht zurecht kam, machte er seine obligatorische zwei. Dann kamen nur noch Asse. Erst an Bahn 15, dem Netz, leistete er sich wieder einen Fehlschlag. Und dabei blieb es. Mit 20 Schlägen sicherte er sich Platz 1 und die beste Einzelrunde. Philipp Köhler wurde Zweiter. Martina Huhn erwischte eine 30er-Runde, rettete aber noch Platz 3 vor Patric Sprung.

Beim Grillen ließ man das Golfjahr gemeinsam ausklingen. bgc

