Übergabe des wertvollen und von Salvador Dalí handsignierten Drucks der Grafik „Linotype“ und der Übersicht über das zwölfteilige Werk „Hommage an Leonardo da Vinci“ an das Ottmar-Mergenthaler-Museum in Hachtel (von links): Ortsvorsteher Reinhard Brand, Museumsleiter Horst Wagner, Initiator und Vereinsvertreter Karl Gerlinger und Oskar Fritzmann als Vertreter der Hachteler Vereine.

© Markus Moll